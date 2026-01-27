獨家／亞馬遜科技園區飄台味 台灣囝仔便當餐車排爆！

這一盒看似平凡的台式便當，其實不在台灣，而是在美國西雅圖。（圖／東森新聞）





看似平凡的台式便當，其實不在台灣，而是在美國西雅圖！因為亞馬遜沒有員工餐廳，科技園區外的餐車就成為工程師的首選，也因此出現特有的餐車文化，而這間台式便當可是台灣人開的，為了保有真正的家鄉味，也特別從台灣進貨，畢竟美國的高通膨可是年年翻倍漲。

鹹酥雞被炸得金黃，拌上特製胡椒粉，酥脆外皮的五花肉，一切開油脂均勻分布，油亮亮豬腳滷得入味，輕輕剪開膠質十足，四樣菜搭配主菜，以為是隨處可見的自助餐便當店，但這裡可不在台灣，而是在美國西雅圖，甚至是台灣人開的。餐車員工VS.客人：「需要袋子嗎，（要個袋子）。」

小小廚房要準備上百份的料理，就開在西雅圖的亞馬遜園區裡，走沒幾步就有一輛餐車，因為這是當地特有的餐車文化。餐車老闆Leo：「員工的福利可能少一點，所以他們是沒有規劃自己員工食堂。」

因為亞馬遜沒有自己的員工餐廳，辦公大樓外的餐車就成為覓食的好去處，老闆Leo因為到美國念餐飲科，下定決心留下來開餐廳，首先看準科技園區人才聚集，要把台灣味搬到西雅圖，讓工程師也愛這一味。

鹹香夠味，又帶有台灣人愛的甜鹹口味，台式便當每到中午時間，餐車外頭就排滿人，有菜有肉又有飯，對於美國人來說很少見，辛苦工作的亞馬遜工程師，更喜歡嘗試新口味，甚至揪整個團隊一起來吃。亞馬遜工程師：「其實我們在Google上看到評論，所以我們才來這裡。」

餐車老闆Leo：「他們很願意嘗試新的食物，我們餐車的話也有很多白人啊，或者是印度人。」

不過在西雅圖開餐車，挑戰可不小，尤其在美國成本高，光肉類就是餐廳的兩倍價，通膨嚴重每年翻倍漲，一個便當從原本，大約台幣三百多，現在不得不漲，已經衝上台幣五百塊，最難的就是堅持品質，要複製台灣口味，就得要定期回台進貨，還有缺工問題找不到人，設備維修餐車法規，通通缺一不可。餐車老闆娘Lili：「你直接在這邊買的話，價格會直接翻超多倍的，所以這邊的食物成本，就是會比台灣會貴很多。」

成本翻倍通膨壓力下，要在美國守住台灣味並不容易，但餐車老闆夫婦的堅持，也成功征服西雅圖，在高壓的科技園區裡，讓台式便當成為工程師的療癒時刻。

