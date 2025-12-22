獨家／京兆尹歇業變金雞母！林鳳嬌「買房像買手帕」 豪砸1.6億坐等都更翻倍賺

林鳳嬌（左圖右）早年以買賣投資法拍屋在業界出名，「小龍女」事件後，成龍（左圖左）公開表示將財產都交給林鳳嬌打理，林鳳嬌成了隱形版的「地產大亨」。左圖翻攝微博、右圖段子薇攝

創立於1966年、在台北市仁愛圓環巷弄屹立超過半世紀的宮廷美食名餐廳「京兆尹」，於2017年5月14日送走最後一批客人後，正式走入歷史。這間曾以滿族御膳與傳統宮廷點心享譽國際的老字號餐廳，歇業消息傳出後引發老台北人不捨，不過這處房產隨後傳出被成龍老婆、金馬影后林鳳嬌以迅雷不及掩耳速度買下。身為「買房子就像買手帕一樣」的隱形房產大亨，據傳林鳳嬌早就看準大安區如火如荼的都更潛力，未來房產價值至少翻倍！

京兆尹早年以涮羊肉、酸菜白肉鍋等道地宮廷料理聞名，極盛時期包括吳宗憲、舒淇、李安，「香港四大天王」張學友、劉德華、黎明與郭富城，甚至是日星平井堅、藤原紀香都曾是座上賓。

二代老闆因宗教信仰改推素食餐飲後，京兆尹精緻點心仍被視為美食界一絕，如驢打滾、愛窩窩、芸豆捲，以及傳聞慈禧太后最愛的「豌豆黃」，皆是中式甜品經典之作。

林鳳嬌低調接手仁愛圓環金鑽店面

然而京兆尹自2017年歇業後，自此鐵捲門深鎖，閒置8年以來，原本華麗的宮廷風外觀已斑駁不堪，鄰里傳言屋主早已換人，但買下台北蛋黃區的地段卻刻意閒置不出租，令人好奇買家是誰，財力竟如此雄厚？後來消息漸漸傳出，屋主正是國際巨星成龍的太座、金馬影后林鳳嬌。

資料顯示，京兆尹的一、二樓持有人為「房房有限公司」，而房房有限公司代表人正是林鳳嬌；登記在該處的公司除了房房有限公司，還有一間「屹立雪茄有限公司」，代表人則是房祖名。

林鳳嬌於2014年返台探親期間，被媒體披露豪擲新台幣2.4億元買下位於信義計畫區的豪宅「台北信義」12樓，送給兒子房祖名做為台灣定居住所，與蕭亞軒、大S當鄰居，林鳳嬌當時還被形容「買房子就像買手帕一樣」容易，才讓外界漸漸發現，原來林鳳嬌是低調的「地產大亨」。

林鳳嬌豪擲2.4億購入台北信義7樓給兒子房祖名做為台北住處，與蕭亞軒、大S為鄰居。翻攝google map

揭密國際富豪「寧可空置」的養地邏輯

據悉，林鳳嬌早年就有規劃地將資金投入房地產，並以投資法拍屋在業界知名，連中視劇場「花系列」女星蔣黎麗，都曾在台北東區租過林鳳嬌買的法拍屋。據了解，林鳳嬌8年前買下京兆尹的1、2樓總計172.39坪、總價為新台幣1.6億，每坪約為92.8萬。

令鄰里好奇的是，為何林鳳嬌豪執1.6億買下金鑽店後，卻寧可閒置荒廢多年都不出租？業界人士分析，對高資產的國際投資客如林鳳嬌來說，租金收益已非首要考量，管理龐大資產的「效率」與「保值」才是關鍵！為避免大筆現金放在銀行被手續費、保管費與通膨侵蝕，許多富豪傾向將資金轉換為房地產「養地」，同時更賭一把資產翻漲的機會。

金馬影后精準布局每坪200萬潛力區

林鳳嬌買房選址有其眼光獨到之處，據悉，她除了喜歡買賣法拍屋，也曾買入汐止水蓮山莊、天母米蘭小鎮，甚至在北市精華區敦化南路與臨沂街皆有房產，顯示其買房策略都是「Location、Location、Location」！

林鳳嬌尤其喜愛購買「黃金地段」，8年前入手位於仁愛圓環的京兆尹店面，正是看準了都更的增值空間與潛力！根據「住商不動產」金仲獎營業員邱瑞銘分析，北市仁愛圓環周邊近年都更速度加快，成為都更潮的受益區塊。

京兆尹歇業後隨即被林鳳嬌買入，如今附近都更速度加快，當初以新台幣1.6億購入的兩層樓，都更後價值至少翻倍成長。段子薇攝

邱瑞銘強調，包括國泰集團「起家厝」、也就是已經熄燈的誠品敦南店「敦南金融大樓」，將改建為32樓高的商辦，每坪價格上看200萬元。而敦南SOGO熄燈後也將改建為豪宅，京兆尹附近的公寓與華廈也陸續傳出有客戶指定購買這些老屋，就是看準了這波北市蛋黃區都更潮速度加快，尋找資產翻倍的機會！

這也顯示林鳳嬌養地至今8年，原本每坪92.8萬的價格若待都更整合成功，每坪可上看200萬元，讓人再度見識到林鳳嬌投資多年、眼光精準的功力！

