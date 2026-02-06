獨家／人瑞與68歲看護結婚！家屬疑「另有目的」曝曾贈豪宅 遭三度抵押3,500萬

即時中心／綜合報導

台北市102歲王姓人瑞今年1月與照護他27年的68歲賴姓看護結婚，引發家屬質疑婚姻背後有目的。民視記者獨家採訪，人瑞家屬控訴賴女阻撓父親與親人往來，甚至限制行動。另爆料，王男早在2013年將陽明山60坪豪宅贈與賴女兒子，條件是賴女照顧父親至百歲，但賴女自2021年起三度抵押豪宅，總金額近3,500萬。對此，律師指出，如有侵占或軟禁行為，可依法撤銷贈與並追回財產，家屬正準備走法律途徑維權。

台北102歲人瑞再婚 引發家屬質疑

台北市一名身價約8億元的102歲王姓人瑞，今年1月與照護他長達27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引發家屬質疑與關注。家屬認為，這段婚姻背後可能另有目的，指控賴女阻撓父親與家人往來，甚至限制他的行動。日前雙方更在醫院外爆發口角，事件受到外界關注。

民視新聞記者獨家採訪，王姓人瑞的感情世界頗為曲折，他共有三任妻子。第一任陳姓妻子生下十名子女，1994年去世；隔年，他又與曾姓女子再婚，但後來因感情不睦而離婚，2007年開始打離婚官司，並展開長達十幾年的離婚官司，直到2019年才結束。對此，家屬質疑，父親當年打官司那麼辛苦，怎麼可能輕易再婚。

王姓人瑞的四兒子受訪表示：「我那時候看爸爸打官司辛苦，怎麼可能隨便結婚？戶政也不通知一下，平常銀行錢到一定金額都會請警察協助。」子女更控訴，看護不歸還父親的健保卡、身分證，導致家屬必須額外補辦，讓他們感到相當疑惑。

小兒子也提到，父親去年6月曾跌倒頭部受傷，目前雖有好轉，但半失智，僅能回答簡單問題，家屬懷疑看護可能騙了父親，因此已準備透過法律途徑，主張婚姻無效，捍衛權益。





豪宅贈與引發財產爭議 看護3度抵押豪宅

事件並不只停留在婚姻層面。家屬更控訴，早在2013年，王姓人瑞將位於陽明山、60多坪的豪宅贈與給賴姓看護的兒子，但附帶條件是賴女須照顧父親直到百歲。沒想到，賴女自2021年起，將這棟房子三度抵押，累計金額近3,500萬元，引發家屬強烈不滿，直指「貪得無厭、吃相難看」。

王姓人瑞小兒子向記者提到，2013年父親身體健康時，將位於北投區湖山路的豪宅贈與給看護兒子，附帶條件是賴女必須照顧父親至百年，若中途無故離職，父親得以撤銷贈與。然而，賴女從2021年開始，在五年內三度辦理抵押，總額高達3,500多萬元，其中最後一次辦理抵押的時間，還是在今年1月9日，也就是她與人瑞結婚後的第四天。

看護財產積累驚人 家屬擔憂

小兒子指出，儘管賴女年近七旬，但平時打扮細心、保養得宜。在照顧父親的十幾年間，她及兒子名下增加了七筆土地及大量存款，估計高達2億元。家屬認為，賴女手段高明，似乎有意一步步變賣房產，恐已觸法。

對此，律師張尊翔也表示，本案看護將豪宅移轉、設定抵押，雖然雙方契約約定由看護照顧王老先生至百年、王老先生贈與豪宅。但若看護有趁老人失智侵佔財產或軟禁之情形，仍可依法撤銷贈與，並向看護追回受其移轉及抵押之房產。

王姓人瑞的兒子們表示，看到父親在高齡仍被限制行動、甚至可能被騙走財產，心中相當不捨。小兒子曾趴在床邊，手持文件對父親說「你的財產被騙走了，你知道嗎？」看著父親被迫面對這些問題，家屬感到痛心，也希望藉由法律途徑保障父親的權益，避免更多損失。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

