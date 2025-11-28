獨家／人行道陷阱！施工鐵釘留現場 騎士輾過恐爆胎

民眾發現，人行道上遺落不少鐵釘。（圖／東森新聞）





台中台灣大道六段到七段，每逢下雨必積水，被稱為滑水道，加上鄰近弘光與靜宜兩間大學，為了學生安全，從去年12月開始進行為期一年的改善工程，卻有民眾發現，人行道上就遺落不少鐵釘，還有人因此被刺破胎，到機車行求救。實際回到現場，發現許多7-8公分的鐵釘，不過施工單位也說，已經有派人來清。

一根長約7-8公分的鐵釘就直接丟在花圃旁，旁邊還有一堆碎石，而鐵釘出現的地點就在人行道上。

民眾：「稍微注意一下，不要騎太旁邊，沒有特別注意，不會看鐵釘，就是沙子很多，沒有特別注意這件事情。」

雖然學生和民眾都說沒注意，但實際走一遭，就發現不少鐵釘，水泥地上甚至一次出現了3、4根，還有一些就在木板旁邊，甚至也有一些廢棄的鐵絲。這裡是台中弘光科大跟靜宜大學的路段，有不少學生都會在附近騎車，就怕有人經過輪胎被刺破，可能會造成危險，學生們注意到，也趕緊PO網要大家注意。

附近民眾：「那就是做板模的，釘一釘拿起來沒用乾淨。」

民眾拿出長約7-8公分的鐵釘，已經嚴重生鏽，就在自家店門口。

附近民眾：「掃地多多少少會撿到，這個一定不會很多，但是倒楣的話就會碰到。」

不僅民眾撿到，旁邊的機車行也有許多騎士輾到鐵釘來求救。

機車行老闆：「顧客就說，老闆我的輪胎沒氣，幫我檢查一下，就有釘子。」

台灣大道六段到七段，每逢下雨必積水，就被大家戲稱為滑水道，加上鄰近校園，長期以來事故頻傳，為了保障學生安全，從2024年底開始進行排水及人行改善工程，預計2025年12月完工。不過施工人員沒注意，把鐵釘遺留在人行道，要是機車沒注意，輾過爆胎就可能會發生車禍。

施工工人：「我們有叫粗工用，但是還在施工當中，馬路上不會有鐵釘的，因為材料不會放馬路上，所以他假如騎到馬路上，是不會被鐵釘用到的。」

雖然詢問現場的工人，他們說都有固定派人來清理，鐵釘之類的材料不會放在慢車道，除非機車騎上人行道，才有可能被鐵釘刺破，但已經造成民眾困擾，市府也將派人前往稽查。

