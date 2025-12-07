獨家／人造「皮草衣」又翻紅？ 「長版、短版、背心」拚保暖王

時序入冬天氣轉冷，人造皮草衣似乎又翻紅。（圖／東森新聞）





時序入冬天氣轉冷，人造皮草衣似乎又翻紅。本土連鎖服飾店竟然上架了一款，棕色長版毛毛大衣，整件從頭到尾毛超多，相當浮誇，被號稱穿起來就像黃金獵犬，除了長版款式，也有短版、背心，不過也有人認為像這種皮草衣，難保養清洗，因為毛太多，一不小心穿錯也容易顯胖。

暖暖的秋冬，很多人喜歡穿這樣的刷絨夾克或是羽絨外套，不過今年流行的是毛茸茸的大衣，現在甚至有業者推出了這款長版的毛毛大衣，被號稱穿起來就像黃金獵犬。

棕色毛毛超有秋冬感，像黃金獵犬也像棕熊，摸起來親膚有重量，主打厚度也有存在感，這款長版皮草大衣，一上架就爆紅。

而如今重視環保動物福利，市面上賣的大多都是人造皮草，真皮草通常手感柔軟、有彈性，輕拍後毛會回彈，而人造的摸起來毛可能偏硬有塑膠感，更容易掉毛，而保暖性的關鍵就在毛的豐厚度和密度。

民眾：「如果要保暖的話，我會挑裡面有刷毛的。」

民眾：「我非常討厭掉毛的，所以我可能會反覆摩擦它，看它的毛會不會掉。」

服飾店店員陳先生：「皮草衣我們外面的毛，可以盡量選厚一點點的（才暖），裡面可以選有鋪棉的或人造皮或真皮皮衣擋在外面，風不會灌進去。」

皮草衣固然好看，但缺點是難清洗保養，業者提醒機洗要裝洗衣袋，洗完後自然曬乾或拿吹風機把毛吹乾，若沒吹乾，毛殘留濕氣就會變不蓬，也不能烘乾避免縮水。

皮草衣今年相當夯，除了有長版的款式，也有這種短版的皮草外套，甚至還出了這種毛比較細長的款式，如果穿膩長袖，想變點造型，就連背心也有皮草款。

不過皮草衣都在比誰的毛比較多，穿起來一不小心容易腫又胖，該怎麼配才能顯瘦？，以內裡來說盡量穿薄上衣，如果穿厚毛衣，或加厚款的高領衣，整個人就會大一號，下擺也得選對，穿短褲、貼身長褲準沒錯，蓬蓬裙或寬褲都NG，想追流行沒問題，但也得抓對技巧，穿對才能暖又瘦。

