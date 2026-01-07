獨家／他比印度神童更準！李咸陽曝2026運勢 神預言川普抓馬杜洛
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
每年元旦第一天易術大師李咸陽都會在廣播節目曝光2026運勢。新的一年卦象全球是《水山蹇》、美國是《風山漸》、台灣是《天地否》、中國是《火地晉》。其中談到美國，李咸陽說觀察《風山漸》的卦象跟爻辭，「是在形容怎麼抓一隻鳥」，對照現在美國總統川普抓委內瑞拉總統，驚人相似。
美國2026卦象是《風山漸》與川普抓馬杜洛驚人吻合
易術大師李咸陽分析美國卦象，如果你仔細去看風山漸的卦象與爻辭，其實它很像在教人「怎麼抓一隻鳥」。當這隻鳥停在岸邊、磐石上、陸地上時，每一個位置都代表不同的狀態與風險，而且這還不是普通的鳥，而是一隻大鴻鳥。這一卦其實同時存在兩個視角：一個是你就是那隻正在一步步移動的大鳥，另一個是你是那個觀察鳥、等待時機、準備出手的人。對照真實國際情況美國總統川普抓委內瑞拉總統，預言精準相似。
美國在 2026 年給人的感覺是「看起來沒事，但底下很累」。經濟數字尚可，科技實力仍在，但政治與社會的分裂，讓許多該做的改革遲遲無法推進。這種狀態下，問題往往不是一次爆發，而是慢慢拖、慢慢耗，最後變成市場長期震盪。對投資人與一般民眾而言，美國不再是「只要抱著就安心」的市場，而是一個必須隨時觀察、隨時調整期待的對象，心理準備比押方向更重要。
台灣2026卦象是《天地否》 內部需要團結、AI 亮眼但多數人還沒感受到
易術大師李咸陽分析台灣，政治方面「不同立場的人需要對話、交集、一致」團結才會更好。台灣在 2026 年，持續站在全球科技舞台的亮點位置，但同時也承受著「感受落差」的壓力。高科技產業成長快速，卻尚未完全轉化成多數家庭的實際收入提升，讓不少人心中出現疑問：「經濟真的有那麼好嗎？」這種落差，並不代表方向錯了，而是擴散需要時間。對個人來說，與其羨慕產業新聞，不如思考自己能否搭上這波轉型，哪怕只是間接受益，都是一種準備。
中國2026卦象是《火地晉》 多年調整後方向開始站穩
易術大師李咸陽分析中國在 2026 年，展現出一種「不再急著證明自己」的狀態。經過多年調整後，政策方向逐漸清晰，結構穩定性提升，但這樣的轉變並非一夕之間就能讓民間全面有感。對外界來說，這不是爆發式成長的年份，而是累積信心、觀察成果的階段。對投資人而言，這樣的環境更適合冷靜評估，而不是急著追逐短期熱度。
2026全球是《水山蹇》 不是崩盤年卻比崩盤更考驗人心
易術大師李咸陽分析，2026 年的全球經濟，並非單純的景氣循環，而是一個「卡在轉型中段」的年份。各國都感受到壓力，但真正困難的地方在於：明知道舊方法不行了，卻還沒完全找到新方法。這一年，衝突與對立容易被放大，小問題也可能被情緒化處理，進而引發更大的不安。對一般人來說，最容易焦慮的不是收入減少，而是對未來缺乏確定感。2026 年的關鍵，不是追求快速答案，而是學會在混亂中穩住自己，不急著做出錯誤決定。
2026資產市場重點 黃金高檔、原油疲弱、股市看節奏
易術大師李咸陽分析，2026 年的投資市場，最忌諱「只聽一句話就下重注」。黃金仍高，反映全球不安，但也提醒投資人要開始思考風險控管，思考黃金「停利點」。原油受到能源轉型影響，長期壓力仍在。股市則高度仰賴進出節奏。這一年，市場給的不是簡單答案，而是反覆考驗耐心與紀律。對一般投資人來說，能夠避開大錯，往往比抓到大賺更重要。
2026想要順風順水 易術大師李咸陽提醒三件事：
1.半導體ＡＩ是長趨勢，各行各業要思考如何和這些科技產業銜接，不只是股票，也包括服務型態的轉變。
2.政府與政府之間的衝擊是「水山蹇」的一種體現。「路很難走，不適合硬衝，只能先停、先繞、先保命。」。凡事應該以和為貴，對立就是兩敗俱傷。
3.安身立命，不假外求，從自己的專業中找到與新科技（例如ＡＩ）鏈結的方式。
三立新聞網提醒您：
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
更多三立新聞網報導
老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過
獨家／曹西平《曾來入夢》唱盡孤獨與思念 他一句路是自己走的引淚崩
獨家／張國榮唱《來電50》主題曲 她曝光37年前不為人知的曹西平真面目
鬼父利用全癱女騙善款全拿！苦母當洗碗工咬牙養4兒女18年 全家逃離
其他人也在看
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 36
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 137
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 74
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 15
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 350
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 18
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 15
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 31
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 512
輝達機器人大進擊 台達電、廣運…隱藏版贏家
輝達5日端出全套全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，要讓機器人的大腦更聰明，目標能如同人類般思考，並與人類真實互...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到
生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 17
跟著億萬大咖布局！專家點名1月「這4檔」股票必買 搭上賺錢順風車
為了提早實現財富自由，不少人選擇斜槓經營或投入投資市場，而觀察億萬富豪與對沖基金經理人的布局方向，往往成為投資人關注焦點。根據投資媒體《Motley Fool》報導指出，多位重量級投資人不約而同重押人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有理由懷疑，2026年的市場表現會與2025年出現明顯落差。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1