獨家／他比印度神童更準！李咸陽曝2026運勢 神預言川普抓馬杜洛

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

每年元旦第一天易術大師李咸陽都會在廣播節目曝光2026運勢。新的一年卦象全球是《水山蹇》、美國是《風山漸》、台灣是《天地否》、中國是《火地晉》。其中談到美國，李咸陽說觀察《風山漸》的卦象跟爻辭，「是在形容怎麼抓一隻鳥」，對照現在美國總統川普抓委內瑞拉總統，驚人相似。

美國2026卦象是《風山漸》與川普抓馬杜洛驚人吻合

易術大師李咸陽分析美國卦象，如果你仔細去看風山漸的卦象與爻辭，其實它很像在教人「怎麼抓一隻鳥」。當這隻鳥停在岸邊、磐石上、陸地上時，每一個位置都代表不同的狀態與風險，而且這還不是普通的鳥，而是一隻大鴻鳥。這一卦其實同時存在兩個視角：一個是你就是那隻正在一步步移動的大鳥，另一個是你是那個觀察鳥、等待時機、準備出手的人。對照真實國際情況美國總統川普抓委內瑞拉總統，預言精準相似。



美國在 2026 年給人的感覺是「看起來沒事，但底下很累」。經濟數字尚可，科技實力仍在，但政治與社會的分裂，讓許多該做的改革遲遲無法推進。這種狀態下，問題往往不是一次爆發，而是慢慢拖、慢慢耗，最後變成市場長期震盪。對投資人與一般民眾而言，美國不再是「只要抱著就安心」的市場，而是一個必須隨時觀察、隨時調整期待的對象，心理準備比押方向更重要。

台灣2026卦象是《天地否》 內部需要團結、AI 亮眼但多數人還沒感受到

易術大師李咸陽分析台灣，政治方面「不同立場的人需要對話、交集、一致」團結才會更好。台灣在 2026 年，持續站在全球科技舞台的亮點位置，但同時也承受著「感受落差」的壓力。高科技產業成長快速，卻尚未完全轉化成多數家庭的實際收入提升，讓不少人心中出現疑問：「經濟真的有那麼好嗎？」這種落差，並不代表方向錯了，而是擴散需要時間。對個人來說，與其羨慕產業新聞，不如思考自己能否搭上這波轉型，哪怕只是間接受益，都是一種準備。

中國2026卦象是《火地晉》 多年調整後方向開始站穩

易術大師李咸陽分析中國在 2026 年，展現出一種「不再急著證明自己」的狀態。經過多年調整後，政策方向逐漸清晰，結構穩定性提升，但這樣的轉變並非一夕之間就能讓民間全面有感。對外界來說，這不是爆發式成長的年份，而是累積信心、觀察成果的階段。對投資人而言，這樣的環境更適合冷靜評估，而不是急著追逐短期熱度。

2026全球是《水山蹇》 不是崩盤年卻比崩盤更考驗人心

易術大師李咸陽分析，2026 年的全球經濟，並非單純的景氣循環，而是一個「卡在轉型中段」的年份。各國都感受到壓力，但真正困難的地方在於：明知道舊方法不行了，卻還沒完全找到新方法。這一年，衝突與對立容易被放大，小問題也可能被情緒化處理，進而引發更大的不安。對一般人來說，最容易焦慮的不是收入減少，而是對未來缺乏確定感。2026 年的關鍵，不是追求快速答案，而是學會在混亂中穩住自己，不急著做出錯誤決定。

2026資產市場重點 黃金高檔、原油疲弱、股市看節奏

易術大師李咸陽分析，2026 年的投資市場，最忌諱「只聽一句話就下重注」。黃金仍高，反映全球不安，但也提醒投資人要開始思考風險控管，思考黃金「停利點」。原油受到能源轉型影響，長期壓力仍在。股市則高度仰賴進出節奏。這一年，市場給的不是簡單答案，而是反覆考驗耐心與紀律。對一般投資人來說，能夠避開大錯，往往比抓到大賺更重要。

2026想要順風順水 易術大師李咸陽提醒三件事：

1.半導體ＡＩ是長趨勢，各行各業要思考如何和這些科技產業銜接，不只是股票，也包括服務型態的轉變。

2.政府與政府之間的衝擊是「水山蹇」的一種體現。「路很難走，不適合硬衝，只能先停、先繞、先保命。」。凡事應該以和為貴，對立就是兩敗俱傷。

3.安身立命，不假外求，從自己的專業中找到與新科技（例如ＡＩ）鏈結的方式。

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

