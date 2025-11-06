獨家／他PO網爆「墾丁3盤shot噴1.4萬」槓調酒攤 業者火大提告結果出爐

記者陳弘逸、林昱孜／屏東報導

網友踢爆墾丁調酒攤「3盤shot噴1.4萬」和業者互槓。（圖／資料照片，翻攝threads）

墾丁不時傳出物價坑殺觀光客消息掀起熱議，有業者反擊提告妨害名譽，結局曝光！今年5月消費者在網路上PO文爆料，在墾丁大街調酒攤消費「3盤shot噴1.4萬」，業者出面喊冤並提告妨害名譽，案經警方受理，檢方認為消費者貼文附證，且屬於善意提醒言論，攸關消費者利益，獲不起訴處分。

在墾丁大家喝三盤Shot被收天價1.4萬嚇壞旅客，業者喊冤提告PO文網友。（圖／翻攝畫面）

「大家去墾丁喝調酒喝shot的朋友們，你一定要先問清楚價錢，因為有某攤調酒攤，都不先說價錢，結帳你說2盤shot要7000，3盤要14000」，網友5月20日在《爆料公社》發文，提醒消費者留意該間調酒攤，釣出不少苦主，有人點了10杯4500元，有人喝一杯shot要500元，在網路上掀起熱議。

當時消保官到墾丁大街調酒攤稽查。（圖／資料照片）

業者出面反控同業抹黑，並指出該組客人一共3人說要請吧台一起喝，一共喝了76杯，平均一杯180元，事後針對PO文網友提告妨害名譽。案經恆春分局受理，屏東地檢署近日偵查終結，PO文網友獲得不起訴處分。

檢方認為，原PO只是提醒消費者，沒有充分證據證明有妨害名譽之犯意，且貼文攸關消費者權益，難認與公共利益全然無關，屬於可受公評之事Ｍ，再加上中附有google評論及其蒐證佐證，犯罪嫌疑不足，獲得不起訴處分。

