獨家／付款後沒立刻取高鐵票 旅客控：搭車前變「未付款」

民眾投訴，使用高鐵APP購票後，因擔心行程變動而暫不取票。沒想到在閘口前準備取票時，APP突然顯示未付款，讓她只能緊急再買一張票搭車。事後找到電子郵件中的付款證明，質疑高鐵APP系統異常，提出退費卻遭拒絕，讓她相當不滿。

旅客表示，當時動動手指即可完成訂票，高鐵APP除了訂票也能直接取票，只要掃描條碼就能進站。然而當她準備按下取票選項時，畫面卻跳出未付款的提醒，讓她相當錯愕。列車五分鐘後即將出發，她只好臨時重新購票上車。

旅客回憶，上車後檢查信箱，才發現11月20日的付款紀錄早已寄達，證明確實已完成付款。一般使用APP取票的民眾都知道，付款後可選擇站內、超商或手機取票，未料她在11月22日發車前五分鐘操作手機取票時，卻被系統顯示尚未付款，讓她質疑系統問題。

讓旅客更不滿的是客服處理態度。她表示，客服沒有主動聯繫釐清情況，卻直接將案件結案，讓她無法得知是否有進行調查。高鐵則強調系統未發現異常，因而不予退款。

追查後發現，並非只有一名旅客遇到類似情況，也有人反映付款後按取票，電子車票卻憑空消失，質疑高鐵APP會吃票。民眾花錢買票卻無法順利搭車，引發反彈。對此，高鐵回應已著手調查相關狀況。

