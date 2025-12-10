獨家》仙塔律師認罪「被拱拍SWAG」！成人平台回應

SWAG目前沒有邀約仙塔律師的規劃。（郭吉銓攝）

網紅「仙塔律師」李宜諪涉入靈骨塔案詐騙案，9日一改先前否認到底的態度，承認觸犯洗錢、洩密罪，也撤回聲請證據調查。仙塔律師的人設崩塌後，部分網友酸她可以去拍SWAG；對此，SWAG表示目前沒有打算邀仙塔律師。

李宜諪現年27歲，3年前成功考取律師，自封「仙塔律師」，時常在社群分享法律知識，加上外型亮眼、口條清晰，逐漸在網路上走紅。豈料，她涉嫌協助靈骨塔詐騙集團，遭台北地檢署依洗錢、洩密罪起訴，前兩次開庭均否認，今年8月還上傳一支影片，強調自己絕對不是詐團成員。

廣告 廣告

昨(9日)，李宜諪終於承認犯罪，撤回聲請證據調查。律師前輩李怡貞、楊律師皆認為，李宜諪改口認罪的主因，可能跟法官公開心證有關。仙塔律師認罪後，徹底惹怒大批網友，社群遭到洗版，罵聲不斷，其中有網友更酸仙塔律師可轉行成人界，下海拍SWAG。

對此，《中時新聞網》詢問SWAG是否會邀請仙塔律師？對方回應：「目前我們沒有相關規劃。」事實上，SWAG有別於其他平台不愛爭議人物，曾邀請前輔導長內內、統神、陳沂、館長、孫安佐等人加入平台，認為黑紅也是流量；果不其然，SWAG這波操作成功創下高流量，帶起不少話題。而現在正被炎上的家寧、粿粿，SWAG也有向她們招手，只是暫未獲得回應。

更多中時新聞網報導

居家洗腎 2035年拚18％盛行率

吳申梅破粵語 要紙巾來湯匙

朱孝天自揭被退出F4內幕