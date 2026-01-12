獨家／代價不小！男酒醉路倒對替代役男出拳 遭判刑2月

去年7月，一名酒醉路倒的男子，對替代役的救護人員進行揮拳。（圖／東森新聞）





去年7月，一名酒醉路倒的男子，對替代役的救護人員進行揮拳，替代役男對男子提出告訴。新北地方法院判處這名酒醉男子2個月刑期，得易科罰金。

就這一拳，結結實實打在救護人員右臉上，倒在地上的男子很快被其他救護人員制止，並且將人移置擔架上。事發在去年7月，當時這名64歲男子醉倒在新北中和中山路二段上，消防隊接獲通報，馬上派出救護員到現場。

不過正當大家要將男子移置到擔架上時，被這名酒後失控的男子攻擊，正在執勤的替代役男被一拳打到臉上，頭部受到重擊。事後消防替代役男到派出所報案，提告傷害、妨礙公務和違反醫療法，而檢方在調閱相關物證後，將酒醉男子起訴。

新北地院簡易法庭近期宣判，只是這名酒醉失控的男子萬萬沒想到，出拳攻擊救護人員，這一拳的代價可不小。

