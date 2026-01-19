獨家／代駕10分鐘路程竟開5小時！路線還原超扯過程

台中發生一起代駕糾紛案。（圖／東森新聞）





原本只要10分鐘的路程，卻一路被載了將近5個小時，直到天亮才回到家，事後還被收了4千元車資，讓王小姐相當傻眼。從行車紀錄器畫面來看，代駕過程中多次在同一地點來回繞行，還跟她在車上待了5個小時，讓王小姐質疑人身安全，另外收費是否合理。對此，車隊目前尚未回應，不過也有其他代駕業者透露，遇到叫不醒的客人該如何處理，那就是直接送警局。

叫代駕竟然開了五個小時，我們重新還原過程，在凌晨2點9分，代駕抵達王小姐的位置，在凌晨2點11分從公益路二段出發，2點21分就抵達中正路郵局，在車上待了10分鐘以後，但王小姐根本叫不醒，32分第一次離開郵局，在附近繞行後回來。

廣告 廣告

代駕2點50分再次從郵局離開，3點02分抵達派出所，代駕三度走進警局，但疑似求助警方沒結論，於是在3點20分離開警局後，又在3點21分回到郵局周邊，就定格在這邊，只開了10分鐘的路程，卻待了將近五個小時，直到早上6點28分，已經天亮了，王小姐終於醒來，原來住家是在台中霧峰，快7點才回到家，她質疑被超收4000塊。

一般來說代駕載的都是有喝酒的乘客，一路上很容易睡著，但如果到了目的地，不管怎麼叫都叫不醒，最好的方法就是到派出所，請員警幫忙處理。

其他代駕業者：「如果說到她家裡，也都叫不醒的話，我們都會送派出所，對，然後請派出所收留她，等她醒來的時候，再讓她自己回去。」

畢竟是在客人車內，私人空間萬一遇到糾紛釐不清，司機也有自保的方法。

其他代駕業者：「幫客人代駕，多半都會自己帶密錄器，就像外送一樣，會有行車紀錄器，一個拍車外，一個拍車內，保障司機也保障乘客。」

其他業者說現在多數代駕車輛，都有派單紀錄，司機遇到異常狀況，都必須回報客服，避免後續產生糾紛。

其他代駕業者：「對，會在上面備註，因為都會有時間點，然後系統也都有紀錄，所以就是當下紀錄為主，然後也會再請派出所做一個備案處理。」

不過這起案件，從凌晨2點一路拖到早上7點，多次繞回同一地點，收了4000元是否合理，對此車隊尚未回應，但對當事人來說，喝醉跟著代駕在車上度過五小時，真的是一次驚魂夜。

更多東森新聞報導

快訊／殺親啃老兒廖聰賢落網 警還原追捕過程

新／37刀冷血弒親！廖聰賢渾身惡臭 狼狽落網

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

