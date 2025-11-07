獨家／以為拿錯訃聞？ 鎢鋼大王廖萬隆改姓張原因曝

財經中心／廖珪如報導

鎢鋼大王廖萬隆訃文，在姓氏中可以看見張（廖）萬隆。（圖／讀者提供）

被譽為「鎢鋼大王」的廖萬隆，於10月18日清晨疑因心肌梗塞在家中辭世，享壽77歲，消息一出震撼政商界，不少政治人物近期都收到訃告，由助理準備花籃等，《三立新聞網》獨家掌握，正在處理相關事宜的某間立院辦公室，助理收到訃告時還問委員「是不是印錯了」，因為廖萬隆的姓氏變成張（廖）萬隆，助理看了一頭霧水，該委員只好跟助理解釋「生廖死張」的歷史淵源。

「你自己去Google啦！」後來委員這樣說。根據國家文化記憶庫，詔安客以廖、李、鍾三大姓氏為主，而廖氏當中的「生廖死張」，更是非常特別的祖訓，廖氏也可以算是全世界最守信用的姓氏。廖氏來自福建省詔安縣官陂鎮，元朝末期局勢動盪不安，雲霄縣才子張再輝便到山區官陂避世，借居當地首富廖三九郎（廖化）別苑，教導當地幼童讀書識字，廖員外很欣賞張再輝才學，招與獨生女為婿。

婚後張再輝與其妻廖大娘孝順恭敬，打理府內外事務盡心盡力，廖老員外非常滿意，收為義子，改名廖元仔，岳父母擔心百年後，廖元仔會將子孫改回張氏，於是廖元仔當面向岳父母承諾，廖氏子孫世代將生為廖姓，死後書張，並囑咐其獨子友來，張廖乃是兩姓的結合，一嗣雙祧的一族，在血緣上是張公廖母，即張骨廖皮二姓合一家。「活廖」是為報母恩、光母族，「死張」是存本姓，光前裕後，如此一諾，未曾留下白紙黑字，「生廖死張」代代信守六百八十餘年。廖元仔便是張廖第一始祖。

廖萬隆自詡鮭魚一號

回顧鎢鋼大王的商場傳奇，出身雲林西螺農村的廖萬隆，雖是最早赴中投資的台商，但同時也自詡「鮭魚一號」。回台後的旅宿業也經營得有聲有色，除了以鎢鋼王國奠定實業基礎，也憑藉獨到眼光在北台灣獵屋、獵地。

2004年，SARS過後，他買下位在新生北路與長安東路口的辦公大樓，翻新拉皮成現在的喜瑞飯店；2007年在桃園機場捷運林口站旁、華亞科技園區買下不小的商用土地，事業範圍涵蓋傳產、旅宿服務業等，經營「無名子清粥小菜」、「有名堂」等餐廳，巔峰時全中國有150家店，現剩40多家。

