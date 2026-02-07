獨家／以為春天來了？劇毒「青竹絲」鬧區現蹤 嚇壞民眾

宜蘭民眾在住家門前發現青竹絲。（圖／Threads網友@chihchanglin723 授權提供）





蛇類一般到了冬天就會冬眠，但近日卻有宜蘭民眾，在市區人煙稠密的地方，卻在住家門前發現青竹絲。民眾當然是嚇壞了，畢竟青竹絲毒性強，是台灣五大毒蛇之一，趕緊報案求助。不過這個時節怎麼會出現青竹絲呢？專家說，是因為氣候不穩定，可能前幾天瞬間回暖，冬眠的蛇誤以為春天來了，才會出來覓食活動。

汽車下方綠色身影現身，民眾見狀，打開手電筒，小心靠近。

目擊民眾：「三角形的頭，是三角形沒錯，對啊三角形的頭，青竹絲啊。」

活生生的青竹絲，被驚動到以後，甚至開始往前爬行。

目擊民眾：「怎麼會在家裡的走廊上，看到一條活的青竹絲，這應該是有毒的吧。」

民眾只敢遠遠關注蛇的動向，同時連忙報案請求協助。

目擊民眾：「在那個柱子後面，有青竹絲。」

消防弟兄馬上持蛇夾，快速將蛇夾進捕蛇籠裡，才結束這場驚魂。宜蘭有民眾，晚間在自家門前，看見青竹絲，而發現青竹絲的民宅，鄰近新月廣場，宜蘭火車站鬧區、轉運站，附近還有國小、醫院等，最近的綠地是中山公園，人潮並不少，但名列台灣，五大毒蛇之一的青竹絲，怎會出現在這裡。

兩棲爬蟲工作室業者馮高靖：「青竹絲主要是以，青蛙為主食，那大部分生存的地方，都是在一些山澗或是溪流邊。」

青竹絲是台灣數量最多的毒蛇，從平地到海拔2千公尺山區，都能看到牠們的身影，所以也是野外最常遇到的蛇類。

主食青蛙、樹蛙，如果體型較大，也可能吃老鼠、蜥蜴、鳥類等，有網友懷疑是否是因為老鼠變多，吸引毒蛇覓食還有待考證，不過本該冬眠的青竹絲，怎麼會在這時節「落落蛇」。

兩棲爬蟲工作室業者馮高靖：「主要是因為現在台灣氣候不穩定，有可能在瞬間回暖的時候，牠覺得牠已經到了春天，那牠可以出來覓食。」

蛇只要進入冬眠，代謝下降就不會出來覓食。但氣候環境的改變，造成生物習性錯亂，民眾若是擔心蛇誤闖住家，除了定期檢查門窗不堆放雜物，才能減少不速之客的到訪。

