獨家／以為檢舉達人！男持鍋鏟怒砸車 車主喊冤我不是

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一名麵店老闆疑不滿遭檢舉，持鍋鏟砸車。（圖／東森新聞）





屏東一輛廂型車日前遭人騎車一路追逐，對方甚至拿著鍋鏟砸車。警方到場調查後，砸車男子聲稱，廂型車車主是「檢舉達人」，頻頻檢舉他的麵店違規，因此才會情緒失控。不過廂型車車主出面喊冤，秀出行車紀錄器畫面，強調自己根本不知道原因，開車上路莫名被追車，嚇得趕緊迴轉逃離。車主事後回想，唯一可能結下樑子的原因，是前年與麵店老闆的兒子發生糾紛，相關傷害案件目前仍在審理中。

麵店老闆穿著雨衣，手持炒麵鍋鏟，不斷敲打廂型車車身，嚇得駕駛趕緊迴轉離開。老闆娘見狀，也立刻追出來阻止。原來這名麵店老闆是在路上認出廂型車車主，便騎車一路尾隨追趕。巧合的是，廂型車車主繞行約3分鐘後，車輛停在老闆經營的麵店前方，老闆隨即拿起鍋鏟砸車洩憤。

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廂型車車主：「他一直往我的車攻擊，一直叫我下車，我在車上很害怕。擋風玻璃也刮傷了，後照鏡也裂掉了。」

警方將麵店老闆帶回調查。對方供稱，是因為廂型車車主長期檢舉麵店違規，自認遭到針對，才會憤而砸車。不過廂型車車主否認相關指控。

廂型車車主：「我不是檢舉達人，我長期被跟蹤、被偷拍，誰在檢舉我，我當然也會懷疑是他們。」

廂型車車主同樣經營麵店，還拿出店面遭偷拍的照片，表示自己也深受檢舉困擾。他始終想不透，對方為何要追車砸車，唯一能想到的原因，就是前年與麵店老闆兒子發生衝突。

廂型車車主：「前年我跟對方兒子有糾紛，互告傷害。我們起口角後互相提告，目前案件還在法院審理中。」

廂型車車主表示，這輛車才剛買一個月，就疑似被對方盯上。這次遭砸後，車窗多處受損，後照鏡也損壞。由於平時自己和妻子都會開這輛車到東港拿貨，如今擔心再度遇上對方，不知道下次還會發生什麼狀況。

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