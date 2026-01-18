獨家／以為被砸？運動教室「玻璃門」自爆疑「溫差大」

近期天氣溫差大，導致玻璃因熱漲冷縮、內外張力不足而無預警破裂。（圖／東森新聞）





明明沒有外力撞擊，但大門玻璃卻自爆，最近天氣變化大，無論室內室外，都有出現玻璃無預警破掉的情況，新莊有間運動教室，大門裂成蜘蛛網狀，嚇壞健身房老闆，一度以為是被砸，玻璃業者分析是最近溫差大熱漲冷縮「內外張力不足」造成。

運動教室老闆Paul：「有一些些地方，感覺(摸得出來)一點點裂痕，這裡有一個點。」

眼前整片玻璃全碎，裂痕密密麻麻，交錯成蜘蛛網狀，門口周圍，還特別拉起封鎖線要大家別靠近，新莊這間一樓的運動教室，破裂的玻璃門嚇壞老闆。

運動教室老闆Paul：「我還以為有人砸玻璃，所以我還蠻緊張的，然後當時看到就趕快去找物業管理，然後調監視器之後發現，它(玻璃)在那個瞬間，然後就突然破掉了。」

為了顧及學員安全，周末兩天只好先休息，周一上班日，再請廠商來修繕，但好好的玻璃明明沒有外力，怎麼突然說破就破？

當室內外溫差很大的時候也可能發生，像前一陣子寒流較強，室外氣溫偏低、室內又開暖氣，內外溫差過大，就可能導致破裂。

不只公共場所，家中浴室乾溼分離的淋浴間，大多是採用強化玻璃，最近也頻繁出現無預警突然破裂，只見地板全是碎玻璃，這多半也是熱漲冷縮造成。

在還沒洗澡時，玻璃溫度本來就比較低，有些客人一洗澡就把熱水調到六十度，冷熱受力不均，就有可能導致玻璃自爆。

想避免淋浴間玻璃自爆，能在表面塗上防爆膜，材質能把碎片黏住，降低噴飛割傷風險，但以長期穩定性來看，還是以「膠合玻璃」結構安全性較高。

兩片窗戶黏在一起遇到壓力破裂，黏在窗戶上安全性較高，畢竟玻璃破裂，往往沒預兆，加上近期天氣忽冷忽熱，玻璃承受的壓力也增加，提前檢查選對材質，才能把意外降到最低。順

