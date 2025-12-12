獨家》任職15年！昨還在開會今晨突退群組 台南市消防局長李明峯傳閃辭

〔記者王捷／台南報導〕任職15年、台南縣市合併以來首任消防局長李明峯傳出閃辭，市長黃偉哲努力慰留。外界指李明峯昨仍在局內開會還討論義消餐會，今天一早卻退群組，也未出席局務會議，消防界沸沸揚揚，記者致電給李明峯局長，但未獲得證實。

李明峯自2010年12月25日起迄今，是台南升格六都以來首任消防局長，針對相關傳言，市府與消防局未正式說明是否已提出請辭、是否獲准，也未公布是否由副局長或其他幹部代理。

地方盛傳，11日晚間李明峯的父親身體疑似出狀況，隔天清晨就突然退出消防工作群組，原本安排的局務行程與對外餐會就突然取消。另有說法提到，昨天李明峯才參與消防局內部會議，會後還討論要與義消團體約定餐敘，卻在短時間內傳出請辭消息，但上述內容目前皆未獲市府或消防局證實。

消防局負責救災、救護與災害管理，若局長職務確有異動，牽動指揮鏈與勤務調度，也影響與義消協力體系的溝通。

李明峯的去留將待市府發布人事公告，才能確認李明峯是否慰留是否成功。

李明峯畢業於中央警察大學消防學系，獲義守大學管理研究所碩士，早年在台南消防警察隊與港務警察系統服務，後任屏東縣消防局長、內政部消防署主任秘書與副署長，在15年前升任台南市消防局長。

