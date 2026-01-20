獨家／住家漏水怪樓上租客！狂敲門 叫警察喊「你要負責」

公寓住家出現漏水，鄰居間發生爭執。（圖／東森新聞）





公寓住家出現漏水狀況，鄰居跑到樓上理論，但對象不是屋主，而是對外承租的租客。然而雙方爭執已經不是第一次，這回鄰居甚至還打電話報警，要波麗士大人來評評理，結果警察也說，你要找的是屋主，而不是租客。對此鄰居表示，是因為樓上屋主都沒有聯絡，才會找租客處理。

一打開門，租客傻眼，怎麼又是樓下鄰居，噼哩啪啦不斷指責，說漏水問題你要負責。鄰居vs.租客：「（你不准再靠近囉），我知道。」

只是夫妻檔越講越激動，讓租客嚇得要對方別再靠近。鄰居vs.租客：「因為你在使用，才會這樣子。」

你一句我一句，雙方沒有共識，這時對方直接打電話報警，要波麗士大人來評評理。

警察vs.鄰居vs.租客：「那我這樣跟你講，防漏沒有做好，說實在的，去聯絡這個房屋的所有權人，因為要動到房屋主體的部分，他們就是租個地方。」

結果員警給的答案，一樣是要眼前這對夫妻去找房東，而不是找租客。

當事租客陳先生：「他就是叩叩叩，然後過5秒又叩叩叩叩叩，就這樣一直敲門。我當下明確告訴他，你應該要找的是房東，我只是房客。」

被鄰居指控漏水的地方，就是浴室、陽台的位置，但該做的防水都做了，怎麼還會有漏水問題？租客無奈表示，先前房東曾找人要去樓下鄰居家找漏水點，結果被拒絕，不滿對方不找房東，卻三番兩頭跑來敲門，甚至還曾闖進屋內。

當事租客陳先生：「他曾經就說，我帶你去看啦，你有漏水，他就直接衝進來。然後我當下是真的嚇到，就跟他說『你們幹嘛這樣』，我就是要制止他們進入屋內，但他們也沒聽。」

遭控鄰居：「沒有沒有，沒有進去。他說他有跟房東講，那房東也沒有跟我們聯絡。」

要對方處理好，勢必得讓技術人員進入屋內。抓漏專家林義翔：「只在樓上測，其實就有點像瞎子摸象的概念。我們在室內看到漏水，畢竟只是一個結果，終究還是要先把源頭找到之後，我們才知道怎麼去克服這個漏水問題。」

為了漏水問題，多次跑上樓理論，律師提醒可能觸犯社維法，若闖入屋內，還可能涉及侵入住居。但除了法律問題，也可能打壞鄰居間的感情，要根本解決漏水，恐怕還是得交給專業來處理。

