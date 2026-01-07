獨家》住家遭惡鄰拿煙火狂轟！報警還遭嗆「拿刀砍死你」

台南安南區於4日深夜，一名中年男子手持大型煙火，朝一處家門口點火射擊，該住戶開窗查看，還遭這名中年男子破口大罵。這名住戶在受到驚嚇之餘，加上男子又在住處外不斷嗆聲，住戶隨即打電話報警，而這起離譜的煙火轟炸事件，已經不是第一次，住戶很氣憤的向《中時新聞網》投訴表示，因為對方不是現行犯，警方帶走很快就被放出來，明明不認識對方，但卻莫名其妙被盯上，感到相當無奈，真不知道自己哪裡惹到這號問題人物。

這名受到攻擊的住戶表示，自己在4日晚間23時左右，隔壁鄰居對他家發射大型煙火，自己的老婆跟寵物當時已經準備睡了，突然的爆炸聲讓他們全家嚇了一跳。他接著表示，自己打開窗戶想觀察情況，結果對方就開始大喊，「我找的就是你」，接著點燃一整箱大型煙火對著自己掃射。

從住戶提供的監視器畫面可以看到，煙火直接在他家1、2樓狂炸，煙花在他的汽車上炸開，期間甚至火力太強，導致監視畫面出現一片白的畫面。他表示，當時整個小巷都煙霧瀰漫，且充斥著震耳的爆炸聲。受害者已經報案提告，至於後續還有待法院判決。

該住戶告訴《中時新聞網》，自己和對方無冤無仇，且沒有交集。但對方懷疑有人說他閒話，開嗆時稱「說他好吃懶做，還計算他大便有幾條，奚落他又去睡覺了？又去尿尿了」。這位住戶表示，自己已經報警3次，這次對方有明顯的攻擊行為，甚至還用台語嗆聲「林北尬你台（把你殺掉）」，警察變通以強制就醫的方式把人帶走，但聽對方親戚說，醫生判斷不達強制就醫標準，已回到住所，且該男子已經買刀了，自己感到心生恐懼，既無奈又非常害怕。

