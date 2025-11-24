獨家／住鹿港商旅被「沼氣」臭醒 70歲夫妻抱棉被睡大廳

台北一對夫妻和兒子22日到彰化鹿港一家商旅住宿，但半夜卻被浴室臭味臭醒。（示意圖／東森新聞）





台北一對夫妻和兒子，前天（22）日到彰化鹿港一家商旅住宿，但半夜卻被浴室臭味臭醒。櫃台人員查看後說是沼氣，而且以空氣清淨機也消除不了，夫妻倆擔心窒息中毒，要求換房間，沒想到當天房間全部客滿，他們無奈之下，只好帶著棉被睡在大廳的沙發椅上，相當誇張。事後業者澄清，異味是浴室管線傳出的氣味，員工口誤講成沼氣，已經全額退款同時包紅包，當天的確全部滿房，沒有預備房可以更換，向客人致歉。

蔡先生裹著棉被睡在沙發椅上，他的太太則是穿著外套，疲憊的坐在一旁椅子打瞌睡。夫妻倆從台北開開心心到彰化鹿港度假，沒想到半夜卻被房間廁所傳出的異味臭醒，被迫睡在飯店大廳裡。

睡大廳房客蔡太太：「我很生氣跟老公講說，我不能呼吸了，我老公才驚覺到，欸真的欸有那個味道。（值班人員）上來看了一下，進去到浴室裡面，說是管線的沼氣。」

70歲的蔡太太和先生及兒子一家，訂了彰化鹿港這家商旅，共兩間房，一間房價3360元，前天入住後，她和先生半夜一點多聞到很濃的臭味，向櫃台人員反映，前來查看後說是廁所管線的沼氣，緊急搬來空氣清淨機，但還是散不去。

擔心沼氣可能會有中毒危險，他們要求換房間，沒想到卻得到本館和分館所有房間都已經客滿的答案。睡大廳房客蔡先生：「兩個飯店（房間）都賣光嗎，不顧客戶的死活嘛。」

夫妻倆不願回到充滿臭味的房間，無奈之下，只好拿著棉被跑到大廳睡覺。睡大廳房客蔡先生：「難保其他的房間不會發生，因為這是獨立的管線，沼氣會亂竄，因為我沒辦法睡覺又冷，我只有帶著棉被到他們的大廳沙發上睡覺。」

遭控商旅營運協理王重宜：「是浴室裡面（管線）出現的異味，沼氣的部分是一個通用的語言，同仁可能口誤啦。」

兩位老人家被臭味折騰了一整晚，還上演像難民一樣睡在門口大廳旁沙發的誇張景象。儘管業者事後致歉，先後全額退款兩間房價，還包了2000元紅包，但蔡先生夫妻認為業者管理方式有問題要求精神賠償，雙方還在協調中。業者說經過檢視清理，房間不再有異味，不過夫妻已經嚇到以後再也不敢入住了。

