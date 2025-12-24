獨家／住30年公寓牆面對講機「被封印」 住戶愣：收嘸包裹

最近1樓的對講機，竟然被封印，被一個藍色的塑膠蓋子封住。（圖／東森新聞）



桃園平鎮有棟公寓大樓，住戶住了30多年，最近1樓的對講機，竟然被封印，被一個藍色的塑膠蓋子封住，然後上面還貼著，自稱屋主的公告，寫著是外牆是私有範圍，疑似是因為這樣，所以不給使用，現在沒了對講機，郵差送掛號信，無法按電鈴，住戶也無法收包裹。

還是一棟公寓的對講機，住戶住了20、30年，最近出入突然發現被封印，上面還有張屋主的公告，寫著這是私有範圍。

大樓住戶陳小姐：「都是很錯愕，這個完全沒有任何公告，老舊社區基本上你靠的就是郵差按電鈴去索取包裹什麼的，我覺得這樣封，其實就是滿侵害到，整個社區人的權益。」

廣告 廣告

陳小姐說當年要弄對講機，大家都有繳錢，12戶一戶2200元，雖然有的人後來就沒在用，不過突然封住還是讓大家傻眼，納悶這牆面不是公共空間嗎。



建管處：「產權的登記範圍，的確那個牆面全部，都是私有的範圍內。」

詢問建管處查核後，確認這面牆是私有產權，因此無法介入。據了解房東不住這，是不是因為沒住這，才不給「糖吃」，致電聯繫則暫時無回應。

建管處透露其實更常見的老舊公寓大樓，所設置的對講機，這個牆面的產權，是跟隔壁建物各分一半。

地政事務所地登記一般都是牆心，牆心到牆心就表示說會有一半是私有產權的部分，還是要跟私有產權的範圍內去協調。

過去法律不完備，老社區公寓或大樓，牆面柱子就看產權歸誰。



現在新的公寓社區大樓，原則上屬於全體住戶的共用持有。如果是透天，外牆和柱子這種就是屋主所有，隨著時代演進產權比較清楚，也避免糾紛。

更多東森新聞報導

獨家／詐團鎖定白牌車隊！誘司機送包裹賺外快淪車手

香港情郎「寄38萬定情包裹」 台中婦「賣金鍊」開箱心碎

網購iPhone還沒收就退貨 包裹竟在路邊被撿到

