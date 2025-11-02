獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」
何豪傑近期在民視八點檔《好運來》中飾演警官黃飛宏，戲裡是個一手拉拔子女長大的單親爸爸，還在前妻落魄時伸出援手，深受觀眾喜愛。戲外的他也樂當慈父，笑稱這次能拍廣告「是託兒子的福」，一家4口同框入鏡，氣氛溫馨自然。
和家馨17年前為了照顧孩子淡出演藝圈，她坦言，因為老公骨架纖細、腿又細長，身高也屬一般水準，當年難免擔心2個兒子的發育狀況。不過她10多年來親力親為，哥哥何柏廷從小打籃球到高中，弟弟也加入桌球校隊一路打到國小畢業，她幾乎天天接送、陪伴鍛鍊，笑說「當年根本就是運動員的後勤隊長」。
不過，小兒子2年前剛上國一時，身高僅165公分，讓和家馨一度有些憂心。她曾安慰自己：「兒子願意靜下來念書也不錯，努力學業路線也很好。」沒想到短短2年間竟飆漲20公分，如今國三的他已直逼哥哥身高，讓她開心直呼：「現在家裡有雙塔！」尤其2年前她因肌瘤動手術摘除子宮，返家休養時父子倆輪流照顧、抱她上下床，貼心舉動讓她感動不已。
大兒子何柏廷目前就讀台北市立大學運動藝術系二年級，2年前曾拿下「城市先生」冠軍，從原本害羞的個性轉變成更自信開朗。和家馨驕傲表示，兒子不僅會下廚、還能開車幫忙接送弟弟，讓她終於能稍微喘口氣，也開始重拾演藝工作、上節目分享生活。
聊到在「男生宿舍」生活近20年的感受，和家馨笑說：「有時候真的像在對牛彈琴。譬如我在廚房煮飯，焦頭爛額的，希望有人幫我倒杯水，一轉頭3個人全都在滑手機！」一句話道出母子間的幽默日常，也讓這個「高顏值男孩之家」多了幾分親切笑料。
