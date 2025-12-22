獨家／余家昶捨命阻止張文！友人慟：他是俠義之人、如太陽般溫煦

記者施春美／台北報導

余家昶19日力阻兇手張文的捷運站隨機殺人事件，但過程中遭受重傷，送醫不治。(示意圖／翻攝畫面)

19日晚間在北市捷運站的隨機殺人案，釀成4死的慘劇，警方發現，兇手張文原定在台北車站施放煙霧彈後，還打算丟燃燒彈，再進行大肆屠殺，但遭57歲的余家昶阻擋，但余家昶也因此重傷不治。他的楊姓友人表示，余家昶是個學識淵博、善良熱心的大好人；相當執著於正義、真理，「他當時一定是直覺想降低對大眾的傷害，如今離世讓人非常不捨、悲愴！」

19日張文在捷運北車及中山站縱火、發動大規模攻擊，最後造成4死、11傷的悲劇。警方調查發現，張文原定在台北車站施放煙霧彈後，還打算丟擲燃燒彈，在車站內進行隨機砍殺，但遭余家昶阻擋，意外讓燃燒彈箱起火，才讓張文作罷。余家昶和對方搏鬥過程中意外受重傷，送醫後不治。

廣告 廣告

余家昶熱愛求知 滿滿正能量、免費分享股票知識

與余家昶相識15年的楊先生，今(22日)接受《三立新聞網》採訪時表示，余家昶個性樂觀，是個滿滿正能量、樂於分享股票知識、總是笑嘻嘻的人，「他熟稔股票專業知識，設立群組免費教人看K線等資訊，」但余並不從中獲利，只是想分享知識，且余家昶每天還會認真閱讀命理等書籍，是個相當博學又認真求知的人。

楊先生表示，他與余家昶（圖）因為都對命理感興趣，而成為好友，至今已15年，經常聊到深夜。(圖／翻攝畫面)

楊先生表示，他與余家昶因為都對命理感興趣而成為好友，至今已15年，經常聊到深夜，19日上午兩人還互相問候，未料當天傍晚就發生憾事。「以余家昶的俠義個性加上警覺性高，他當時應是直覺認為，對方行為有異，一定要立即阻止，以便降低對社會的傷害。」

余家昶個性樂觀、重養生 平時會練太極拳

「余家昶很重視養生，平常會練太極拳，而認為可制止兇手，以免釀災。」楊先生受訪時表示，就其所知，余家昶當時是與朋友同行，他要制止兇手時，先將背包交給同行者，「他第一時間應是認為，可靠一己之力，先保護眾人。」

楊先生受訪時不斷歎息道，「唉！怎知對方如此凶惡，真是太讓人不捨、扼腕了。」這件事讓社會失去了一個滿滿正能量，「如同溫煦陽光遍灑大地的人。」

楊先生也透露，余家昶因熟稔股市，經濟生活無虞，其實家屬不缺錢，「以我對家昶的了解，他只想保護眾人、維護社會安全。」楊先生痛失這樣的好友，並希望社會大眾知道余家昶的良善與義舉。

更多三立新聞網報導

驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差

冬天進補就怕虐爆腎臟！醫揭「1吃法」增強體力、不傷腎

240萬台人有腎病！醫推「這款湯圓」最安全：吃錯超傷腎

獨家／李芷婷65歲父失智！4年前曾摔傷腦 醫嘆：高出常人4倍的風險

