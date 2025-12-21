獨家! 余家昶英勇擋張文殞命 30多年老友北上獻花追悼

生活中心／綜合報導

在北車以肉身阻擋嫌犯張文而重傷不治的57歲余家昶，讓國人不捨，有網友說應該入忠烈祠，甚至在事發地點立紀念碑！他的好友發文指出，余家昶熱心正義，是資深操盤高手！民視新聞獨家找到他的30多年老友，特地北上獻花，透露兩人十多年前看鄭捷案新聞時，就曾聊到，如果自己遇上這種事，一定會上前制止。

余家昶老友林先生：「...，敬禮。」

送上白色鮮花，泛紅眼眶，不讓淚水留下。哀悼時，千言萬語，化成一句學長，一路好走。

廣告 廣告

余家昶老友林先生：「他又是我學長又是我師父，（他）很活潑滿搞笑的，就是有正義感這樣子。」

SO又是我學長又是我師父+他很活潑啊滿搞笑的啊一副有正義感這樣子+

然後跟他相處那段時間就是剛採買的那段時間那段回憶是真的很多啦

林先生口中的老友，就是張文隨機攻擊事件中，第一名罹難者，今年57歲的余家昶。兩人相識30多年，都是當年在21砲指部，609營部連服役。身為前後任伙食兵，感情延續至今。只是萬萬沒想到，當年鄭捷事件發生時，曾經聊過，如果遇到，一定會制止的諾言，竟真的兌現。

余姓死者老友林先生：「十幾年前講的話你今天實現了，可是我是覺得你也太...，你要評估你自己的年紀了，你已經不年輕了，雖然是這樣講啦，可是還是很感謝你啦，你的勇敢我們都記在心裡面。」





獨家！余男英勇擋張文殞命 ３０多年老友現身：他很有正義感

秀出同袍合照，兩人對鏡頭笑得燦爛（圖／民視新聞）





秀出同袍合照，兩人對鏡頭笑得燦爛。余家昶退伍後，投入金融業，是資深操盤高手，還有網友說他是自家公司的VIP客戶，並非一開始外傳的保全。只是明天還沒來，意外先到，余家昶以肉身，奮力阻止張文，壯烈犧牲，讓不少好友，都上網PO文悼念。

有跟余家昶相識15年的摯友，痛心寫下，我們一起學習、一起談論，常常聊到深夜，他是一位身高不高，卻魅力十足，學識淵博、熱心助人的人。是好丈夫、好爸爸，滿腦子股票專業，和命理知識，認為他的義行應該被永傳，值得入忠烈祠，甚至在事發處立碑！





獨家！余男英勇擋張文殞命 ３０多年老友現身：他很有正義感

林姓男子哀悼時，千言萬語，化成一句學長，一路好走（圖／民視新聞）





台北市長蔣萬安：「余先生台北市政府會頒予褒揚狀，另外我們也會協助向中央申請褒揚令，另外我們也會希望余先生，能夠入祀忠烈祠，以及我們北捷也會選擇在，捷運站適合地點來設計一個紀念牌。」

聲源：余家昶龍潭住處里長彭先生：「軍人子弟嘛就比較有正義感，家屬要求，不要（說）讓他八九十歲的媽媽傷心。」

里長不捨，就怕白髮人難過，余家昶身後留下妻女，但英勇行為，讓家屬至少能領到犯保補償金、協助拘捕人犯的撫恤金，最高780萬。北市也會協助請領北捷依保險的補償金500萬。希望能讓家屬至少在經濟上，有所補貼。

原文出處：獨家！余男英勇擋張文殞命 ３０多年老友現身：他很有正義感

更多民視新聞報導

隨機砍人「若在以色列」會怎樣？部落客曝：出手那刻就沒人權

傳捷運站「監視器失靈」拖慢警追張文行蹤 北捷：嫌變裝比對需時間

翁曉玲喊「自費」赴中合照1大咖！他驚：國民黨內部應暗潮洶湧

