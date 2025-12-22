獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」

記者陳亭汝、李昇峰／台北報導

為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。

余家昶遺孀打算擲筊問先生意見。

深邃的雙眼皮，帶著溫厚與善意的眼神，57歲的余家昶在張文無差別攻擊中挺身而出，替身後的人擋下危險，但也不幸成為第一位罹難者。家屬選擇的遺照曝光，余家昶用溫柔堅定的神情向世界告別。

遺照裡的余家昶表情溫柔且堅定。

台北市社會局長22日下午與同仁一同前往余家昶靈堂和遺孀碰面，夫人相當低調，強忍著悲痛，得振作堅強的處理丈夫後事，雙方對談提到，捷運站設置紀念牌與入祀忠烈祠等問題，余太太只盼能「隨時都可以看看老公」，也會擲筊詢問祂的意見是否入祀。

內政部長劉世芳：「跟桃園市政府一起商量，那我們當然也覺得蔣萬安市長（入祀忠烈祠）這樣提議非常好。」

朋友表示余家昶個性仗義。

余家昶留下一雙千金，都從大學設計學系畢業，他本人則精通股票和命理，也善於打太極拳。余家昶的朋友也提到，他生前個性仗義，更在11年前鄭捷犯下北捷殺人案後曾表明「遇到一定會阻止」，沒想到如今真的實現諾言。

當時余家昶英勇的最後身影也被拍下，儘管自己身上已經被刺一刀，仍奮力以肉搏阻擋。

余家昶好友發文悼念。

和余家昶相識15年的楊先生，貼文追憶也提到，案發當天上午兩人還互相問候，沒想到傍晚就發生憾事，祂是太太眼中的好先生，是小孩眼中的好爸爸，這麼正義熱血的人，犧牲了自己把傷害降到最低，義行應該被宣揚。余家昶在人群最混亂的那一刻，選擇站出來，英雄沒有披風，但卻用最遺憾的方式，從此與家人天人永隔。

