獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元

高雄一間麵包店，招牌主打商品是青蔥麵包，先前蔥的價格居高不下，蔥麵包跟著調漲，不過最近蔥的產地價有稍微回穩，1個47元的蔥麵包降到42元，顧客大讚老闆是做良心事業，另外還有一包10元的地瓜球，一顆大約1塊錢，也是佛心價。

顧客一進門，招牌蔥麵包一拿就是好幾個，看看這剛出爐的青蔥麵包，滿滿的三星蔥，量給得超滿，麵包體柔軟，大人小孩都愛。

顧客：「最主要是他們的蔥很新鮮，然後那個麵包體柔軟，然後不會乾乾的，他們蔥的量也很多，每一口都可以咬得到。」

記者vs.顧客：「蔥的量滿多的，（滿多的喔），對，它比較柔軟，反正小朋友很喜歡就是了。」

位在高雄這間麵包店，招牌人氣就是蔥麵包，每一口都吃得到蔥，可見老闆用料實在，最近產地新鮮青蔥有稍微調降，從一斤300元降到160元，成本降低，老闆也回饋給顧客，蔥麵包原本47元，隨著成本現在調降5塊錢。在高通膨時代，商品還有降價的，真的好佛心。

麵包店老闆：「蔥的價格漲價成本提升時，所以不得已就才漲價，目前蔥價已經慢慢回穩，所以價格也是慢慢的往下調這樣子。」

好吃又便宜的還有現炸地瓜球，多次擠壓口感變蓬鬆，一包10塊錢，地瓜球裝滿紙袋，等於1顆才1元，有學生一次來就是買50元。

顧客vs.記者：「滿便宜的耶，而且很大包啊，（你都買什麼？）我都買50元，它那個梅粉口味也不錯。」

地瓜球業者：「因為全部都是自己手工做的，所以利潤成本可以壓比較低一點。」

老闆手工製作控制成本，一定有賺，但是是薄利多銷，銅板價點心滿足消費者的胃，萬物齊漲中還有小確幸。

