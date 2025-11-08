獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元
高雄一間麵包店，招牌主打商品是青蔥麵包，先前蔥的價格居高不下，蔥麵包跟著調漲，不過最近蔥的產地價有稍微回穩，1個47元的蔥麵包降到42元，顧客大讚老闆是做良心事業，另外還有一包10元的地瓜球，一顆大約1塊錢，也是佛心價。
顧客一進門，招牌蔥麵包一拿就是好幾個，看看這剛出爐的青蔥麵包，滿滿的三星蔥，量給得超滿，麵包體柔軟，大人小孩都愛。
顧客：「最主要是他們的蔥很新鮮，然後那個麵包體柔軟，然後不會乾乾的，他們蔥的量也很多，每一口都可以咬得到。」
記者vs.顧客：「蔥的量滿多的，（滿多的喔），對，它比較柔軟，反正小朋友很喜歡就是了。」
位在高雄這間麵包店，招牌人氣就是蔥麵包，每一口都吃得到蔥，可見老闆用料實在，最近產地新鮮青蔥有稍微調降，從一斤300元降到160元，成本降低，老闆也回饋給顧客，蔥麵包原本47元，隨著成本現在調降5塊錢。在高通膨時代，商品還有降價的，真的好佛心。
麵包店老闆：「蔥的價格漲價成本提升時，所以不得已就才漲價，目前蔥價已經慢慢回穩，所以價格也是慢慢的往下調這樣子。」
好吃又便宜的還有現炸地瓜球，多次擠壓口感變蓬鬆，一包10塊錢，地瓜球裝滿紙袋，等於1顆才1元，有學生一次來就是買50元。
顧客vs.記者：「滿便宜的耶，而且很大包啊，（你都買什麼？）我都買50元，它那個梅粉口味也不錯。」
地瓜球業者：「因為全部都是自己手工做的，所以利潤成本可以壓比較低一點。」
老闆手工製作控制成本，一定有賺，但是是薄利多銷，銅板價點心滿足消費者的胃，萬物齊漲中還有小確幸。
更多東森新聞報導
普發萬元現金放大術 新光三越台南新天地周年慶登場
有機會停班課？鳳凰恐成穿心颱 粉專示警：侵台機率高
8年無性！人妻生日求歡再遭拒 被尪7字徹底傷害
其他人也在看
印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機
【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮緯來新聞網 ・ 1 天前
台7線宜蘭英士段落石砸車 所幸無人傷亡 (圖)
省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）8日疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，造成車身右側與後擋風玻璃受損，所幸無人傷亡；現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。中央社 ・ 1 天前
陽明交大跨世代熱音演唱會登場 (圖)
陽明交大校友發起「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，8日聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。中央社 ・ 22 小時前
彰市重陽系列壓軸 表揚255對金婚夫婦
今年十月二十九日的「九九重陽節」已過，彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸-金婚夫婦表揚大會，今（八）日在彰化生活藝文館隆重登場，由市長林世賢全程主持，表揚共二五五對、結婚滿五十年的金婚夫婦大會，由於受表揚的夫婦對數多，為體恤受表揚者，表揚活動分上下午場進行一整天，場面既隆重又溫馨！林世賢市長在主持表揚大會開幕式致詞時強調，由他發起並擔任主席的「無人載具彰化崛起產業聯盟」，目前成員已有七00多人，該聯盟透過整合彰化縣及全國的產業實力，積極切入無人機供應鏈，並以團體戰模式爭取訂單，協助業者將傳統產業（例如精密機械加工、五金等）優勢應用於無人機領域，助益甚大。林市長稱讚受表揚的金婚夫婦說，能攜上走過半個世紀，真的是前世修來的福份，學會相互尊重、相互體諒應該是夫妻能夠長長久久的 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
沈文程擔任「高齡換照新制」代言人！ 加碼宣布演唱會喜訊
沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，兩人在台北士林監理站現場合體，沈文程率先開唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，這首歌象徵新制將於明年5月1日正式上路，也成了這場政策宣導最契合的開場。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
專訪》焦曼婷長沙行大胃王上身 狂嗑「黑臭豆腐」辣對味
焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊網站人氣榜單的必去之處，「我出發前其實都有做功課，這些地方通通是我想去的，手機裡的相簿都快爆炸。」中時新聞網 ・ 22 小時前
林智鴻辦理慈善循環活動 匯集愛心物資捐贈關懷弱勢
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員林智鴻八日在鳳山五甲龍成宮辦理「善循環愛永續」活動，…中華日報 ・ 23 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖有好運降臨 翻身變富翁
威力彩下週一(11/10)晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、牛、龍的人未來有好運降臨，正財與偏財都將收穫滿滿，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 23 小時前
女子捷運掉翡翠戒指 警鍥而不捨找多日尋獲
女子捷運掉翡翠戒指 警鍥而不捨找多日尋獲EBC東森新聞 ・ 23 小時前
鳳凰颱風來襲！花蓮模擬雨量800毫米可能有新堰塞湖 恐24小時內潰決
鳳凰颱風接近台灣，與東北季風可能共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上！林保署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今天已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖自由時報 ・ 1 天前
雙11上班族必收清單！護眼、護腰、按摩放鬆一次升級工作舒適力！
10月進入年末忙季，久坐、用眼過度、肩頸痠痛成了上班族的日常。趁著 Yahoo購物中心雙11正檔期間 11/7-11/12，快把工作與生活的舒適裝備一次補齊！ 活動期間最高回饋40%，單日滿3500送11%，購衷心會員滿5000再送200OPENPOINT，超划算入手機會就在現在。從護脊椅、護眼燈到葉黃素與舒眠保健，讓你工作更有效率、生活更輕鬆！Yahoo好好買 ・ 5 小時前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 20 小時前
ITF旅展優惠攻略一次看！住宿券下殺1折餐券709元 美國館天天抽機票
2025 ITF台北國際旅展今（7）日起至10日於南港展覽館登場。今年不僅美國館祭出「天天抽機票」活動，住宿券與餐券優惠也創新低，部分下殺不到1折，餐券平均每張709元吃到飽，《三立新聞網》整理「最划算優先」懶人包，想省錢照這張單買就對了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
關西賞楓3萬有找、首爾滑雪1.35萬起 ITF旅展旅行社破盤價搶客
2025ITF台北國際旅展昨（8）日人潮爆滿，民眾熱情搶購年末與明年九個連假的各式旅遊商品。大會舞台與各單位舞台活動輪番登場，今（9）日中華航空邀請理想混蛋帶來精采演出，吸引滿滿粉絲到場支持，下午還有MAMAMOO+與幻藍小熊登場。隨著展期進入最後兩日，各參展單位火力全開，祭出年度最優惠價格，讓民眾買得盡興、買得超值。中時財經即時 ・ 2 小時前
3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。原文出處：500坪門市全台最大！ 3C量販店高雄開幕 更多民視新聞報導雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」民視影音 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 3 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 19 小時前