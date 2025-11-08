獨家》佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子，已一去不復返
11月5日，「2025第23屆遠見高峰會」舉辦第一天議程。美國《紐約時報》專欄作家，也是全球知名趨勢專家佛里曼，特別以視訊演講方式參與。以「川普時代下的不確定世界」為主題的他，對於美國總統川普就任至今，如何形塑新美國、新世界秩序，以及中美關係發展下對台灣的建議等焦點議題，有何獨到觀點？
美國《紐約時報》專欄作家、普立茲新聞獎得主湯馬斯‧佛里曼（Thomas Friedman）觀察，就重塑美國而言，在川普第一任任期中，身邊還有一些起緩衝作用的人；但在第二任期裡，他身邊圍繞的則是那些放大他聲音與意志的人。結果，許多傳統的制衡機制因此不再發揮作用。
他也直言，川普在行使總統權力上已大幅突破常規。最明顯的例子是他隨心所欲徵收關稅，尤其是對中國，而這項權力本週將在最高法院受到挑戰。
「對此，我的看法其實相當矛盾。」佛里曼解釋，有些事情即使是川普相信的，也仍然是事實。他認為，其中一個事實是：中國即使面對房地產崩盤與國內消費低迷，仍要加倍、甚至三倍擴大出口導向型工廠投資的情況下，美國確實需要一項非常嚴肅的對中關稅政策，「中國現在已經製造了世界上大約1／3的產品，而我認為這難以持續。我認為這對中國、對美國，或是對全世界來說都不健康。」
也因此，佛里曼支持川普總統在第一任期內所做的事情，且原則上也支持他在第二任期內提高關稅，「但我完全不贊同他處理這件事的方式。」
處理中國問題的四個層次
佛里曼認為，處理中國問題的最佳方式是採用一個全面的策略。這套策略將包含幾個層次：首先，要安靜，甚至祕密地進行。你不應該讓中國領導階層感到難堪，不能某天早上醒來，突然提出要徵收145％的關稅，然後隔天又降下來。
其次，如果你打算對中國徵收關稅，最好了解中國國家主席習近平擁有什麼樣的籌碼來反擊你。「我認為川普發起這場關稅戰時，並不了解稀土或磁鐵，以及中國對這兩個產業的完全主導地位，以及她（中國）如果願意，有能力完全關閉世界各地的精密製造業，尤其是在整個美國。因此，我認為這是他們另一項失敗。」
第三，如果你要與中國這個世界第二大經濟體、擁有13億人口的國家打交道，你需要盟友、需要集體行動。但他認為，川普卻沒有去爭取盟友，而同時對所有盟友和中國都徵收了關稅，「我認為這在很大程度上削弱了他的籌碼。」
最後，你需要一個國內策略。「雖然我相信短期關稅、有時限的關稅，能讓自己國內產業有時間去成長並提升競爭力，以對抗像中國這樣的國家。」他直言，要做到這一點，應該要投資於研究、教育、吸引世界上技術最熟練的員工，但川普基本上無視這三點：他大幅削減了美國大學的研究經費。他基本上告訴世界上最聰明的人，特別是中國學生：「離開我們的地盤，這裡不歡迎你們！」而且，還大幅提高了公司想要透過 H─1B 簽證，引進高技術人才到美國的成本。
「所以我認為，這只是一個雜亂無章的策略。」佛里曼認為，當今世界，沒有任何關係比美中關係更重要，「如果沒有美中關係，你無法解釋自1970年代末以來，世界所見證的大國之間的相對和平與繁榮。它就是一切的核心。」
因此，如果他是在北京或華盛頓掌權的人，會盡一切努力促成美、中兩國元首每週通話一次，而不是像現在這樣每六個月才見面兩個小時。
當自由貿易消失中，世界還是平的嗎？
只不過，當關稅政策恐導致自由貿易正消失中，世界還是平的嗎？
「人們經常問我：佛里曼先生，世界還是平的嗎？」著有《世界是平的》等多本全球暢銷書的佛里曼先澄清，他不認為自由貿易會消失，因為人們想要互相聯繫、交流。接著，他回憶自己兩年前到中國參加發展論壇，在機場遇到一位年輕的中國大學生，倆人當時坐在一個休息室裡，正等著她的行李。
對方問他：「世界還是平的嗎？」
「我告訴她，其實，就我所說的那個層面而言，它比過去更為扁平。」他解釋，我們創造了一個平台，讓更多的人和更多的地方，能以更多方式、在更多的日子裡、用更少的錢、比以往任何時候都更容易進行競爭、連接和合作，「自從我寫了那本書以來，那個平台只有變得更扁平。」
佛里曼補充說，當他20年前寫《世界是平的》時，Twitter還只是一種鳥叫聲、雲端（The cloud）還在天上、4G 還是一個停車場、LinkedIn還是一座監獄、應用程式（Applications）是你要寄給大學的申請書，而大數據是一位饒舌明星⋯⋯，「所有這些東西，都是在我寫完這本書之後才被發明的。所以我向這位年輕女性解釋說，世界比以往任何時候都更扁平了。」
看在佛里曼眼中，所有使世界扁平的科技，包括光纖連接、無線通訊、還有現在的衛星，它們的發展速度比以往任何時候都還要快。
川普、習近平都必須明白：世界已經融合了
對方想了想，幾分鐘後，又回過頭來說：「佛里曼先生，我上週末使用了 ChatGPT。」
「妳從北京使用VPN登入ChatGPT，然後還來問我世界是不是平的？」佛里曼認為，所有科技發展趨勢，現在都已加速到了一個臨界點，讓我們在連線能力、運算技術和氣候變遷等方面，已經徹底融合。「我的良師益友多夫．賽德曼（Dov Seidman）說：相互依存已不再是我們的選擇，而是我們的處境。」他指出，我們要嘛一起興盛，要嘛一起衰落，但無論我們做什麼，我們都會是在一起，「而我認為川普總統和習主席都必須明白這一點，那就是，世界已經融合了。」
佛里曼也直言，他無法想像，在美國衰落的世界裡，中國會蓬勃發展；也無法想像，在中國衰落的世界裡，美國會蓬勃發展。
「所以，這一直是我的觀點。而且，我會堅持這個觀點。我也正在盡我最大的努力，試圖化解這兩個大國之間的緊張和衝突，因為，我甚至不知道我們為何而爭？」他也認為，如果雙方都能退一步，深吸一口氣，那將會是非常好的。
外界也好奇，在佛里曼眼中，川普是怎樣一位總統？
他認為，川普跟其他總統都不一樣：他衝動、肆無忌憚、極端民族主義，「我覺得他根本不懂貿易，他認為關稅是你家要付的，不是我要付的，這可是他犯的第一個錯誤。」但同時，他也代表了許多美國人的心聲，其中許多是年輕人，他們認同他的陽剛氣，認同他那種無所畏懼、口無遮攔的作風，「四年後，我們再來算帳。現在判斷他有哪些成就，學到了什麼，還為時過早。」
「我都不確定川普是否保護紐約了，遑論保護台灣」
而在當前中美關係發展下，佛里曼如何觀察最新政經局勢對台灣的影響，又有何建議？
「我對台灣的建議是：不要採取任何激進的行動。」他認為，現在國際關係非常緊張，尤其是中美關係，「如果我是台灣，我會保持低調，做好自己的本職工作，繼續發展現有的出色經濟，並且儘量避免捲入衝突。這是我能給的最好建議。」
仍有不少人相信川普或美國會保護台灣，對此，佛里曼直言，「我都不能確定如果紐約市遭到入侵，川普是否會保護它了，遑論是台灣。所以，如果我是台灣，我現在不會那麼有冒險犯難的精神。」
「我不清楚習近平主席在台灣問題上的議程或時間表。但我認為，他每拖一年不採取行動，就是好事。」他強調，「因此，我會盡一切努力避免讓他陷入不得不採取軍事行動的情況。我知道這對台灣來說意味著要放下一些自尊和抱負。但是，請堅持下去。繼續做你們正在做的事情，繼續發展了不起的經濟，繼續讓自己成為全球科技供應鏈中不可或缺的一部分。」
「我認為這才是你們最好的防禦，因為沒有人可以取代你們。萬一中國侵犯台灣，我想台積電就不會是現在的台積電了。所以，我認為你們必須盡力成為最好的台灣。並要保持安靜也很重要。因為過去那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。」佛里曼不諱言，「你們可以問問澤倫斯基！」
佛里曼建議台灣採「刺蝟」雙重策略
他補充說，「中美是兩個超級大國，台灣只是個小島國。不過，如果這能讓你安心的話，我認為川普並沒有幻想他會出賣台灣，把台灣的自由和民主拱手讓給中國，而不讓自己名聲掃地、被視為美國史上最恥辱的總統之一。很多人將無法接受他這麼做。」
「台灣策略是讓自己像『刺蝟』一樣，劃清界限，讓中國不會想要對你動手腳，同時又要保持合作、和平、低調，使別人不會注意到你。這會是我的雙重策略。」佛里曼總結說，「我一直說台灣是我最喜歡的國家之一，而且我一直對台灣的華人所建立的一切印象深刻。台灣基本上是從一塊貧瘠的岩石和颱風潛伏地建立起來的。我要傳達的是：繼續做你們正在做的事情，這樣做不會有壞處，那只會給你們帶來更多的選項。」
其他人也在看
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 23 小時前
北京飛雪梨票價驚見「−187元」？訂票平台解釋了
據陸媒《極目新聞》報導，客服消息透露，目前這趟航班的含稅票價最低為1,256元（約合新台幣5,465元），但稅費的具體計算方式並未在系統中詳細展示。《極目新聞》記者進一步注意到，這趟航班由馬來西亞「亞洲航空」（AirAsia，簡稱亞航）承運。該網友在篩選機票時選擇了「不含...CTWANT ・ 22 小時前
2025金博會》台股市值90兆全球第8大，彭金隆倡亞洲資產管理中心：台灣今非昔比，大象要甩掉制約的繩子
1995年時政府曾提出「亞太營運中心」計劃，規劃包含「亞洲金融中心」的六大中心，後來無疾而終，相對於1995年台股指數僅5173點、市值5.1兆元台幣，如今已經站上28000點、市值突破3兆美元(約90兆台幣)，超越德國、緊追法國，排名全球第8。 金管會主委彭金隆周五(11/7)在今周刊主辦的2025第三屆台北國際金融博覽會致詞時提到，金管會去年9月起推動的「亞洲資產管理中心」。他以「大象被細繩制約」故事比喻，提醒金融業勿被過去推動經驗的「繩子」制約。 彭金隆強調，2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但絕對不是掙脫不了『囚繩』的小象。」今周刊 ・ 1 天前
雙11〉PChome再出發！張瑜珊「速度哲學」如何結盟小七、擺脫虧損？
PChome執行長張瑜珊啟動關鍵轉型，從電商紅海中突圍！她這次不拚優惠補貼，而是善用林口A7智慧倉、專為北北桃設計的「超速配」服務，將過去的24H一日配傳奇升級至超商小七「早餐前取貨」的店取新格局。台灣電商龍頭PChome，正站在創立以來最關鍵的轉捩點。面對電商紅海、虧損陰影與市場質疑，PChome遠見雜誌 ・ 1 天前
2025金博會》兩大主題場域＋金融防詐、永續金融、退休理財3主軸！逾450展位連3天展出
2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）周五(11/7)開幕，今起連三天在台北世貿展覽一館盛大展開。 主辦單位《今周刊》發行人梁永煌致詞指出，在2020年11月7日，第一屆金博會開幕當天台股加權指數為13273點，第三屆開幕前一天收盤為27899點，指數5年漲幅高達110%，「小小多山的國家能有這樣的成績，相信在場的所有朋友都功不可沒」。 談到「亞洲資產管理中心」議題時，金管會主委彭金隆以「馬戲團大象被細繩制約」的故事比喻，提醒金融業勿被過去推動未果經驗的「囚繩」所制約。 他強調2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但也絕非掙脫不了囚繩的小象。」 財政部次長阮清華則指出，台股市值近年成長巨大，然外資來台投資不只看EPS，也看公司治理、普惠金融以及永續。 他強調，永續是台灣融入國際社會的重要門票，希望金融業都能看到永續金融為台灣加值的重要性。今周刊 ・ 1 天前
雙11不打割喉戰！樂天市場三大優勢營造「日本全場景享樂」
面對電商寒冬，樂天市場執行長羅雅薰觀察，消費者將更多的支出轉向旅遊、餐飲等「體驗型消費」，零售成長開始停滯，她近年逐步將樂天從單純的購物平台，轉型為嫁接台日生活品味、創造信任價值的品牌孵化器。目標不是在台灣電商市場中成為「最大」，而是成為「最值得」信賴與體驗的品牌，且看今年雙11她如何應戰。後疫情時遠見雜誌 ・ 1 天前
布局未來AI終端應用 達方營運穩健攀升
近年來達方積極強化AIoT產品線，透過電池事業切入機器人、工業自動化與邊緣運算裝置等高成長領域，藉此改善產品組合並提升獲利結構。公司在散熱、電源與能源管理具備完整解決方案，已成功切入掃地機器人與機器手臂等設備的電池模組供應鏈，後續將持續拓展至更多智慧化應用市場。理財周刊 ・ 1 天前
業外獲利＋強韌電網雙引擎啟動 華榮第三季獲利爆量
今(7)日台股市場再度向下回跌超過248點，跌破2萬8千點大關，指數收在27651，量能呈現縮減，不少個股賣壓也隨之出籠，其中電線電纜族群的華榮(1608)值得觀察守穩五日線後能否延續向上，第三季營收受惠於轉投資金居(8358)帶動華榮較去年同期年增17倍之多。理財周刊 ・ 1 天前
「AI台灣隊」再壯大！深化AI技術應用，CloudMile獲數發部認證 ，展現AI落地實力
AI公司CloudMile 萬里雲近期榮獲數位發展部數位產業署頒發之「人工智慧技術服務機構能量登錄」之「人工智慧技術教育訓練」與「文字內容自動生成」認證單位。該登錄制度為台灣政府推動AI技術服務品質的官方驗證，目的為強化台灣產業的數位韌性、技術整合與資訊安全實力。CloudMile 萬里雲的入選，證遠見雜誌 ・ 5 小時前
永豐金(2890)雙引擎發動，前3季獲利同期新高！何時出手併購保險標的？朱士廷巧回「8字箴言」
永豐金(2890)週四(11/6)召開2025年第三季法說會，公布2025年前三季自結淨收益554.5億元，年增10.9%；稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，雙雙再創歷史同期新高。其中，每股盈餘（EPS）為1.57元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.01%，每股淨值為16.53元。今周刊 ・ 1 天前
黑錢太香了？Meta遭控「詐騙廣告」佔10%年營收：一年入袋160億美元，慢慢打詐才能賺更多？
Meta 內部文件顯示，2024 年約有 10% 的營收來自詐騙與禁品廣告，估達 160 億美元（約新台幣 4,956 億元）。數位時代 ・ 1 天前
公館圓環拆除滿月再調整！羅斯福路南往北11/8起7-9點禁止左轉，交通動線曝光一次看懂
11/4更新：台北市公館圓環拆除滿月，北市交通局表示，這一個月來上下班尖峰各方向速率，有逐漸恢復拆圓環前水準，甚至圓環交通事故也減逾4成。交通局也發現這個月來，羅斯福基隆路口車行速度據交通局報告，拆圓環前以9月8日速率為基準相比，上班尖峰新店中永和往市區的羅斯福往北、福和橋往東，較拆圓環前車流長度、遠見雜誌 ・ 1 天前
藍委提反排黑條款又撤案 綠委批「心虛」 蘇清泉：小題大作
台北市 / 綜合報導 包括無黨籍立委高金素梅，以及國民黨立委蘇清泉和謝龍介 等人 ，近期共同提案，要針對公職人員選舉罷免法的排黑條款來進行修正，包括 涉及 內亂外患等罪行，未來只要是 被判 緩刑，並且在緩刑十年內沒再被判有期徒刑，就可以投入選舉。不過這項提案卻臨時在昨（7）日撤案，對此民進黨立委質疑是做賊心虛，蘇清泉則解釋不要小 題 大作，會再討論要不要停止提案。立法院長韓國瑜(11.7)說：「第60案，由高金素梅委員提議，撤回提案，請問院會有無異議，沒有異議，本案同意撤回，下一案。」院會中宣布撤回的法案，就是國民黨和無黨籍立委所聯合提出，要修改公職選罷法第26條，翻開這份立法院議案關係文書，原來是針對選舉的排黑條款，只要犯下內亂罪外患罪貪污賄選違反國安法反滲透法，以及犯下組織犯罪防制條例或毒品危害防制條例等等，原先條文指出只要有罪判決確定，就算被判緩刑不能登記為候選人。但泛藍陣營的這個修正條文，則是改為如果緩刑期間內沒有再被判刑，並在緩刑期滿十年以內，沒有再故意犯下會被判有期徒刑的罪名者，則不在此限也就是可以登記為候選人，提案人包含高金素梅甚至還有機會代表國民黨參選2026縣市首長的蘇清泉和謝龍介。伍麗華說：「我覺得當然就是做賊心虛嘛，是不是想要靜悄悄地來通過，可能國民黨團有發現，覺得事態嚴重，所以有提醒說，這個應該要撤案。」蘇清泉說：「就是怕爭議啊，不排除如果大家都反對的話，就撤案吧，我再跟謝龍介討論一下，還有黨團的意見。」先前屏東東港安泰醫院大火造成9死，蘇清泉任榮譽院長遭到緩起訴處分，高檢署高雄分署才認為處置不當發回重新偵辦，這回修法針對緩刑而來，也難怪會被放大檢視。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
華通Q3財報創佳績 7日開盤股價逆勢拉上半根漲停以上
台股7日受美股四大指數全收黑影響，加權指數亦呈現開低走低局面，指數面臨月線保衛戰，開盤後40分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、紡織及塑膠，電子相關類股僅資訊服務類股勉強維持在平盤以上，其餘皆是走低，盤面上則以Q3財報由具業績題材個股各自表現，高密度互連板(HDI)大廠華通(2313)Q3財報表現亮眼再創佳績，當季每股盈餘1.81元，賺贏上半年，開盤後吸引買盤進駐，股價帶量衝高，拉上半根漲停以上，隨後拉回，但股價仍保持在上漲2元上下區間做整理。理財周刊 ・ 1 天前
AI算力與5G/6G加速 台廠供應鏈強勢回升！
近期AI族群股價雖出現震盪，市場甚至出現「AI是不是泡沫」的疑問，但從產業面來看，AI熱潮仍在持續升溫。今年上半年四大雲端服務商(CSP)資本支出創歷史新高，輝達、微軟、亞馬遜與Google均持續擴建資料中心，AI伺服器、網通設備與電力基礎建設的投資腳步沒有放緩。這意味著，AI並非泡沫，而是短線股價漲多、資金進入整固期，產業基本面仍在穩健成長。理財周刊 ・ 1 天前
特斯拉75%股東支持兆元薪酬方案 馬斯克發豪語：將自建超級晶片廠 攜手英特爾叫陣輝達台積電 日薪高達2.75億美元 成兆元富豪有多項嚴格條件 ｜全球聊天室｜#鏡新聞
特斯拉在6日於美國德州特斯拉超級工廠召開股東大會。最受矚目的就是給予執行長馬斯克的薪酬方案，現在結果出爐，確定通過這項方案。如果接下來十年之間，馬斯克帶領特斯拉，一一完成公司所設下的目標，就能分階段拿到配給的薪酬，最終獲得換算價值總共達一兆美元的酬勞，成為世界上第一位兆元富豪。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
比利時接收首艘新型獵雷艦 擔任任務指管中心
記者潘紀加／綜合報導 軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時海軍3日在濟布魯治（Zeebrugge）海軍基地，接收新一代獵雷艦首艦「奧斯坦德青年日報 ・ 11 小時前
CNN曝衛星影像 中國飛彈設施暴增「逾6成擴建」
台海緊張情勢持續緊繃！美國有線電視新聞網CNN分析衛星影像指出，2020年以來，中國大規模擴建飛彈生產相關設施，總面積達2100萬平方英尺，大約375個足球場，顯示北京正在為「可能入侵台灣」鋪路。中國台視新聞網 ・ 23 小時前
日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用最好需要先行練習，而且在最近大賣的情況下，日本當地防熊噴霧缺貨，品質良莠不齊。太報 ・ 14 小時前
One Night In 台南！黃仁勳續攤 牛肉爐、花生糖、番茄拼盤全下肚
黃仁勳傍晚抵台續留台南，晚間在永康「劉家莊牛肉爐」與台積電魏哲家餐敘，親民簽名到手機、酒瓶都來；台積電送上「大灣進福花生糖」與「安平永泰興蜜餞」。他再赴「莉莉冰果店」嗑番茄拼盤，這道台灣人最愛吃的夜市美食，和「遼寧夜市水果阿婆」的番茄蜜餞有異曲同工之妙。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前