獨家／你巧克力吃對了嗎? 權威醫警告吃錯恐讓大腦神經發炎

記者張雅筑／綜合報導

巧克力是許多人紓解壓力或療癒情緒的甜點選擇，但我國基因學權威張家銘醫師指出，當情緒低落時，若選擇錯誤的巧克力，可能適得其反。簡單來說，若沒挑對巧克力產品來吃，不僅無法改善壞心情或帶來快樂，反而對健康造成負擔。張家銘醫師強調，吃巧克力確實會帶來真的快樂，「但前提是要吃對！」

究竟什麼是「吃對巧克力」呢？時常透過醫學和科學角度發表衛教文的台北榮總基因醫師張家銘解釋，因為是受牛奶巧克力糖分高、反式脂肪多，這反而會讓大腦神經發炎、血糖震盪。所以建議民眾要吃巧克力紓壓或療癒情緒時，儘量選擇70%以上的黑巧克力，且每天吃2～3小塊就好

張家銘醫師指出，黑巧克力含有可可多酚與黃烷醇，有助提升血清素與多巴胺，同時增加腦部血流，所以可以修復情緒。（圖／記者張雅筑攝）

張家銘醫師指出，好的巧克力其實是非常棒的情緒修復食物，而所謂「好的」、「對的」巧克力，也就是70%以上的黑巧克力。醫師進一步補充，因為黑巧克力含有可可多酚與黃烷醇，有助提升血清素與多巴胺，同時增加腦部血流，所以可以修復情緒。此外，張醫師還建議，若配上無糖豆漿或熱可可（可可粉＋熱水），那就是「低潮時的快樂小儀式」。

「把『快樂』當作一種日常飲食策略來培養！」張家銘醫師建議民眾，千萬不要等到「心情很差才來補救」，而是每天都讓飲食變成情緒的預防針。醫師指出，一日三餐，都是訓練大腦恢復力的機會，以下為張醫師建議的「快樂、健康飲食」：

早餐：燕麥＋無糖優格＋堅果＋香蕉

中餐：鮭魚便當＋多一份青菜＋一碗味噌湯

下午茶：2塊黑巧克力＋熱豆漿或無糖優酪乳

晚餐：烤地瓜＋毛豆＋雞蛋＋紫米飯

心情低落時，張家銘醫師建議，可以選擇70%以上的黑巧克力，吃個2、3塊，再配上無糖豆漿或熱可可（可可粉＋熱水），那就是「低潮時的快樂小儀式」。（示意圖／資料照）

「這些選擇不只讓你吃得飽，也讓你情緒更穩、更有底氣迎接生活的挑戰。」張家銘醫師語重心長地表示，千萬不要選擇爆炸式的快樂，而是培養一個每天都能慢慢發光的自己。醫師也強調，上述的建議並不是什麼網紅飲食法，也不是流行的快速療癒法，而是大腦需要的真實營養與節奏，「這樣的快樂才不是被刺激出來的，而是能自己穩穩產生的快樂力。」

若民眾突然覺得最近總是覺得累、悶或不想出門，張家銘醫師表示：「那不是你懶，也不是你沒用，而是你的大腦可能真的缺料了！」因此建議大家，可以從飲食開始調整，讓身體跟大腦重新連上線，相信會慢慢找回那個原本的自己，甚至是更有韌性的自己。

