獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯

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記者游濤、戴偉臣 / 台北報導

警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!

正逢畢業季，校方大手筆讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!

警專學生：「警專的伙食進步，我們也吃上龍蝦了，在畢業之前吃上龍蝦了，哇啊啊啊啊。」

鮮紅龍蝦擺上桌，學生各個失心瘋，沒想到這天的警專伙食，堪比高檔餐廳。

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警專學生：「太扯了吧 ，滿滿的龍蝦欸。」

霸氣連給好幾隻龍蝦，學生已經夠驚訝，但這還不是極限，餐桌上甚至出現整隻手扒雞，完全改寫外界印象，原來警專伙食超乎想像。

為了慶祝畢業季，校方大手筆採購2000隻龍蝦龍蝦、手扒雞等美食。

警專學生：「有驚豔到，就每個人都有半隻龍蝦，這個禮拜都吃得很好，因為學長姐他們要畢業了，

這回大手筆就是因為正逢畢業季，要給畢業生加菜，就連學弟妹也沾光，龍蝦全校都有份，以每個人半隻計算，這回一共準備2000隻，要讓學生大飽口福。

警專學生：「有冰淇淋，有哈根達斯，我覺得哈根達斯不能說是最喜歡，應該是最讓人家覺得興奮 。」

警專曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論。

不只龍蝦手扒雞，學生最有感的加菜，就是知名冰淇淋，警專也透露，畢業會餐確實有特地提高成本，其中這一項更是蘊藏校方祝福。

警專學生總隊總隊長林榮輝：「本週有做兩樣的的加菜動作，為畢業生，那禮拜一的部分，我們就有準備肉粽還有包子，祝福我們所有的畢業生，都可以包粽 。」

警專新鮮人，未來還有考試要挑戰，校方能做的或許也就是讓學生，在校內最後一刻吃飽喝足，帶著全校祝福，乘風啟航。

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