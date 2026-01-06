獨家／侯怡君悲痛曹西平過世！曝私下超暖舉動 和大家所想的完全不一樣

記者鄭尹翔／台北報導

侯怡君悲痛曹西平過世。（圖／記者趙于瑩攝影）

藝人曹西平猝逝，享壽 66 歲，消息震驚演藝圈，許多曾合作過的藝人紛紛表達不捨。演員侯怡君在接受《三立新聞網》專訪時，回憶與曹西平過往合作點滴，形容他「私底下是一個非常溫暖、貼心的人」，與螢光幕前嚴厲直言、拿著哨子指責來賓的形象截然不同。

侯怡君透露，早年在綜藝節目中經常與曹西平碰面，雖然觀眾對他印象多停留在犀利評論、嚴格要求的舞台風格，但私下相處時，曹西平其實非常關心後輩，常主動叮嚀大家：「再怎麼忙，身體一定要照顧好，吃得好、睡得好。」這些貼心提醒，至今仍讓她印象深刻。

侯怡君也表示，曹西平在工作以外展現的溫柔與體貼，讓她感受到作為前輩的溫暖與照顧，「他的關心和提醒，我都一直記在心裡。」她感嘆，隨著人生歷練累積，許多事情已經看得更透徹，也更加珍惜身邊的人。談到人生態度，侯怡君語重心長表示，如今最重要的是把家人擺在第一位，「家人永遠是最優先的，工作就隨緣就好。」她也坦言，曹西平的離世再次提醒大家，健康與陪伴才是人生中最珍貴的事。

