獨家／俗租「都更宅」 房客驚「屋況差」難住、退租卡關

租屋族開心住進去，結果發現不只屋況很差，還不能申請租屋補助。（圖／東森新聞）





新北永和一間套房月租才7000塊，有租屋族開心住進去，結果發現不只屋況很差，還不能申請租屋補助。他一查才發現，這棟公寓雖然有門牌，但沒有產權登記，指控是違建。然而讓他更火大的是，這棟明年就要都更拆除，指控房東惡意隱瞞，決定提告詐欺；但房東也反控，說租客是惡意抹黑。

租客羅先生：「就是1到7樓都有（出租）。」

跟著租客往樓上走，但每走一層樓，他火氣越大，全是因為。租客羅先生：「（搬進來）那時候屋況很差嘛，就是牆壁有黃漬菸垢，跟家具都有生蟲、跳蚤的部分。」

廣告 廣告

整整走了5層樓，月租7000元的屋況，他直呼有夠差，不只床要換，衣櫃要重買，連牆壁都是黃垢，自己還買油漆粉刷，然而...

租客羅先生：「我上網去查之後，才發現說其實（都更案）審議階段已經過了，明年初就會申請拆除執照了，那這部分的話，就是房東惡意隱瞞我。」

買新家具還得丟舊家具，而這些通通都要花錢。只是當初房東說都更拆除日期是1、2年後，而他自己查，卻發現拆除日期有落差，指控房東隱瞞之際。

租客羅先生：「租屋補助那邊就是跟我說，因為其實這邊雖然有門牌，但是其實並沒有產權登記，是沒有辦法申請租屋補助的，是違建。」

說好可以租補，但要申請卻不給申請，質疑這住的地方沒有產權登記，指控房東不老實提告詐欺，但這還沒完。

租客羅先生：「房東違反租約，而不退我押金，這也是一個很糟糕的情況。」

指控房東當初說隨時都能退租，結果如今反悔。但打開租賃契約，雙方確實並沒有勾選「得」或「不得」。對此房東也有話要說。

房東：「他來（租）26天而已啦，他告訴我他要退租，我跟他講說退租沒有關係，但是我押金沒有辦法還你喔。啊我押金押一個月啦，7000塊，（結果他說）你沒有退我就告你。」

為了好好調解，房東到租客上班地方，結果又遭對方提告恐嚇，雙方爭議誰合理、誰站得住腳，就等法官來定奪。只是類似準備都更的租賃案件，價格有夠殺，民眾要保障自己的權益，最好簽約前問清楚，才能避免爭議。

更多東森新聞報導

獨／曾捲產權糾紛！行天宮老字號麻糬 1/1起漲價

山岳汐止都更案跳票！產權轉「力麒」反告住戶：侵占

獨家／都更案停擺！住戶控「產權已過戶給建商」 憂無家可歸

