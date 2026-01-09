獨家／俗！新竹炸雞翅、宜蘭手掌大雞肉串僅10元 客搶排買

近幾年物價上漲，不過宜蘭地區竟有佛心炸物店。（圖／東森新聞）



近幾年物價上漲，不過宜蘭地區竟有佛心炸物店，快要比手掌大的雞肉串，只要10塊錢，吸引不少民眾購買。而新竹市區黃金地段，則是有炸物店剛開幕祭出優惠，一隻炸雞翅只要10元，對此老闆表示，因為想先做出好口碑，吸引更多顧客上門。

軟嫩雞翅裹上麵衣，放進油鍋裡炸的滋滋作響，金黃色的炸雞，炸的金黃酥脆，一撥開鮮嫩多汁，馬上吸引老饕前來購買。

顧客：「（平時大概一隻多少錢），25塊左右，（現在一隻10塊錢），（會覺得滿便宜的嗎），就覺得怎麼這麼便宜。」

廣告 廣告

新竹市東區這間炸雞店，10月才剛開幕，但價格相當親民，時不時還會祭出優惠，春節前購買一隻雞翅只要10塊錢，下午2點一開門湧現人潮，店家只好祭出限購。

顧客：「（今天來買多少）5隻吧，他一人限購5隻。」

選在新竹市東區南大路上也是東區最繁華的商圈，餐飲店林立，距離大遠百只有850公尺，黃金地段光是租金，每個月就要4、5萬跑不掉，老闆真的不怕虧錢嗎。

炸雞業者黃先生：「做身體健康的沒賺錢，先讓大家吃的到，原因就是一個促銷，因為我們雙十節剛開幕，我們後面再把價位調整回來，起碼曝光度有了有口碑了，大家吃才會回購。」

宜蘭在地也有佛心店家，快比手掌大的雞肉串，炸的金黃酥脆，一串也只要10塊錢，同樣吸引滿滿人潮。

顧客：「帶回去跟家人一起吃的，（以前有常買嗎），來宜蘭都會吃。」

業者：「（就不想漲價）對，（這樣物價撐得過嗎），可以啊疫情都撐過去了，可以撐就盡量撐。」

這間炸物店就位在宜蘭市區宜蘭大學附近，許多學生下課都會來享用，但即便物價上漲，老闆娘還是不漲價，只希望客人們都能吃飽飽。

更多東森新聞報導

獨家／超佛心！ 高雄市中心「鍋燒麵45元、香腸炒飯40元」

獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元

要喝什麼自己裝！ 自助式飲料 佛心價20元

