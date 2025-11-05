獨家》保住澳門最後一面青天白日旗！陸委會擬撥1億元整修「澳門國父紀念館」

「澳門國父紀念館」為陸委會在澳門持有的資產，也是澳門僅存可以展示我方青天白日旗的場所。由於該館在去年被澳門政府列為文化遺產，養護標準上升，修繕還必須向澳門官方提報，致養護費用大增。陸委會向《風傳媒》表示，基於消防公共安全等考量，總體整修工程費用預估為新台幣1億元，明年度先編734萬元，未來再逐年依工項急迫性及優先順序編列預算。

澳門國父紀念館為我方持有

澳門國父紀念館原為國父孫中山先生元配盧太夫人宅邸，是一棟3層樓高的西式建築，落成於1932年。

廣告 廣告

澳門國父紀念館為罕見由中華民國在澳門所有的資產，市價超過新台幣1億元，目前產權由陸委會在新加坡登記的公司「APHS」全資持有，並免費開放給各地遊客參觀，以及舉辦台澳交流公益展演。

前一段時間我方擔心該館被大陸方面沒收，一度傳出有意「出售」，但陸委會後來予以否認。

列入澳門文化遺產，養護費上升

然而立法院預算中心發現，該館今年度編列的養護預算原為180萬元，陸委會卻於明年度編列734萬元養護，預算增加300%。預算中心指出，經過調查了解，原來澳門國父紀念館在2024年3月被澳門政府列為文化遺產，對養護有所要求，維修保養都要按照規定向澳門相關部門提報，導致養護成本大增。

陸委會：整修總經費預估1億元

陸委會表示，澳門國父紀念館為孫中山先生元配盧太夫人宅邸，於民國21年落成，是我方在澳門的國有財產及對外行銷台灣的重要平台，除開放遊客參觀，並舉辦有助台澳交流的公益展演，本會每年編列建物養護預算進行定期維護。

陸委會指出，由於該建物屋齡逾90年，基於消防公共安全等考量，以及必須依照澳門當地保護文化遺產之規定，今年開始委託台灣中興工程公司進行健檢，初步調查所需整修工項包含結構及防水層整修、地坪磁磚重作、機電、空調、消防通風工程等，預估費用約新台幣9000萬元，若加計設計、監造、工程管理等，總工程預估達1億元。

陸委會表示，為符合當地文物建築修繕規定及工程申請程序，115年度編列734萬3000元，嗣後再逐年依工項急迫性及優先順序覈實編列預算，視預算審議情形，進行建物維護及整修。



更多風傳媒報導

