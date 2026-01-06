獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩

皮膚科醫師提醒，使用背心型暖暖包一定要穿內搭衣物。（圖／東森新聞）





機車族這幾天有做好保暖嗎？多數人都注重迎風面防風，又或是手部保暖，但從中醫角度來看，保暖得先暖背！近期就有一款「背心型暖暖包」，能將好幾個暖暖包背在身上，標榜能溫暖背部。不過實際使用，雖然有保暖效果，但容易位移，穿脫也比較麻煩，到底好不好用，掀起機車族討論。

打開包裝攤開來，一大片共有7個暖暖包串連，還有2條肩背帶，拿起來穿戴在身上，再黏上腰帶固定。背心型暖暖包標榜能保暖背部，從韓國流行到台灣，也引起機車族討論。

機車族：「因為一停車就要拿下來，不可能進室內還這樣子穿著，就感覺應該是只有騎車那段路用得到，我應該會懶得背，因為騎車就走了，所以就可能穿個外套這樣而已。我覺得反而是肚子保暖比較重要，這樣應該是還滿不錯的吧，但是我應該是不會需要到，穿脫不方便。」

機車族認為，就算保暖但穿脫太麻煩，而騎機車冷風迎面而來，多數人也較注重手部保暖、正面擋風。但其實背部保暖也很重要。實際使用背心型暖暖包，由於每個人身高不同，容易位移，需要調整背帶；暖暖包與背部中間也會有縫隙，得再穿件外衣，讓暖暖包貼合背部才能感受到暖意。至於背帶為魔鬼氈材質，一不小心就會黏在衣服或外套上。不過穿在背上騎車上路，身上滿滿暖暖包，確實多少有暖身效果。

中醫師吳明珠：「背就是我們身體的陽氣樞紐，整個熱起來後，就是我們說的遮蔽效果，整個身體溫度就會上來。」

從中醫角度來看，背宜常暖，背部是防風寒入侵的第一道防線。但皮膚科醫師也提醒，使用背心型暖暖包一定要穿內搭衣物，避免過敏以及低溫燙傷，也不建議穿發熱衣，皮膚溫度更高，更可能燙傷。騎機車五告寒，也能參考醫師說法，禦寒得先暖暖背。

