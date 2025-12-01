獨家／信徒婚禮邀「神仙級」賓客 12尊神開桌吃喜酒

記者賴一銀、葉信葳／台中報導

辦婚宴，台中清水出現了一整桌的「神仙級貴賓」，以玄天上帝為主角，還包括濟公、關公、觀音佛祖等12尊神明，齊聚婚宴會館內，更比照「人間」賓客正常上菜。原來婚宴主角長年信奉玄天上帝，更因為宗教關係與新娘認識，在擲筊徵求神明同意後，邀請眾神明一起來見證自己的人生大事。

「神仙級」賓客吃喜宴，服務生上菜先「雙手合十」。

婚宴會館的圓桌12個座位座無虛席，但這些賓客來頭可不小，每個都是「神仙級嘉賓」，連服務生上完菜都要雙手合十，表達敬意，仔細看，神明身上還貼著證婚人的標誌，他們都是收到邀請，前來見證自己信徒的人生大事。

新娘田淯影：「看到別的那些陣頭都帶神明出去玩，然後吃宴，我那時候看到，如果我們真的有結婚的話，我也要帶乾爹（玄天上帝）去吃宴，去吃我們的喜酒。」

宮主王炎鴻：「他們也是有回來，跟主神請示說O不OK，然後是主神有答應他們，我們才決定說OK。」

這些神明來自台中清水的一處私人宮廟，宮主正是新郎的親哥哥，20多年來新郎誠心奉祀主神玄天上帝，也成為神明的乾兒子，信仰經驗更因此成為與公司同事之間的共同話題，兩人互動越來越頻繁，最後從職場夥伴變成終身伴侶。

新郎與新娘。

新郎王騰輝：「也是講到信仰的關係，我就跟她講說，她說她不知道上帝公是誰，我就跟她講說，不然我帶妳來我們這邊拜拜，她一開始以為（玄天上帝）是人。」

邀請神明吃喜酒眉角也不少，怎麼安座？都有學問，業者也配合到底。

法師林弘智：「不管到哪裡，你神尊你要坐上去，一定要有一個，人家說大壽金或是太極金（墊著）。」

婚宴會館業者蔡興浩：「需要怎樣高度的桌椅，還是說需要桌面上怎麼擺飾，我們就是按照主人家的需求，然後我們這邊盡量來配合。」

一般婚禮常見邀請達官顯要，到場增添光彩，但這對由信仰牽線而成的佳偶，選擇邀請神仙級嘉賓，希望再藉著信仰的力量，一起進入人生的下一個階段。

