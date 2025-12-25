獨家／信眾偷丟「元寶香」恐堵住金爐 宮廟：勸不聽

記者黃智忠、吳繢杉／高雄報導

近年宗教儀式「煙供」盛行，信眾會把元寶丟進金爐燒，盼能開運、補財運，不過在新北三重、高雄左營都有宮廟反應造成困擾，因為「元寶香」難以燒化，容易造成金爐堵塞或設備損壞。

今年初，有信眾在三重宮廟金爐偷燒元寶。

信眾：「以後不要拿這個，這個都化不掉，我會看著它化完才走。」

今年初元宵節，三重知名宮廟，信眾在金爐燒元寶，讓廟方超困擾。

信眾：「（真的不要拿來這邊。）好的好的。（你們外面賺錢你們就去，到別的地方去化掉。）」

要求別再來，信眾的手還是丟不停，金爐偷燒元寶，高雄左營也發生。

金爐燒元寶可能會造成堵塞。

燒得火紅，金紙堆夾雜數十顆元寶，有網友看不下去批評，把往生元寶跟元寶香塔投進金爐，是當成萬能桶嗎？有人形容這根本是盲目跟隨煙供，也有人說難燒化，會害金爐堵塞，金爐破壞器又出現了。

網友批評。

當事宮廟廟公：「現在阻止就是，不要讓他們再帶更多人來，造成空氣汙染，那應該是用點的，不是這樣（丟金爐）燒的。」

民俗專家羅川淮：「點燃特製的煙供粉，開智慧、助財運、消業障，不太建議到道教宮廟，信仰不同很容易會觸犯到禁忌。」

其實宮廟大多不願金爐讓信眾做煙供燒元寶，記者實際走訪宮廟，很多都遇過有人來偷燒元寶。

其他宮廟人員陳先生：「偷偷燒（元寶）有啊，防不勝防，像是神尊也丟進金爐燒，燒到剩下神帽啊。」

專家提醒，亂燒不只破壞金爐，也可能失敬。

儘管宮廟一再勸導，但還是有人來偷燒元寶，甚至還會偷燒神尊，民俗專家提醒，不同信仰、不同儀式各有禁忌，亂燒不只破壞金爐、製造空汙，也可能反而失了敬意。

