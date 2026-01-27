獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復

台北市信義區知名潤餅店今(27日)疑似感情糾紛慘遭潑漆，一旁機車成了「小粉紅」。顏凱勗攝

台北市信義區大道路一間知名潤餅店，今（27日）遭人潑漆，附近民眾路過看見嚇了一跳趕緊報案，警方獲報到場了解，疑似因為感情糾紛釀禍，立即調閱監視器掌握嫌犯身分，發現他在犯案後騎車逃逸，立刻以車追人在下午15時許將人帶回派出所偵訊製作筆錄。

民眾看見鄰居家門慘遭潑漆，立刻打電話報警。民眾提供

實際詢問該潤餅店，老闆娘相當低調不願多做回應，只有說要去問女兒才知道，似乎也不知到底是惹到誰。

但據了解，犯案的洪姓嫌犯與被害人潤餅店的兒子郭男是國中同學，認為對方介入其感情，25日兩人已經相約談判，被害人郭男認為雙方握手言和，但洪男感覺是不歡而散，過了幾天，疑似又氣不過，才跑到情敵家中，潑漆洩憤，目前朝毀損、恐嚇罪嫌偵辦。

初步了解疑似潤餅店兒子與人發生感情糾紛，情敵上門尋仇潑漆恐嚇意味濃厚。顏凱勗攝



