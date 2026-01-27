獨家／信義區名店被潑粉紅漆畫面曝！ 國中同學為愛反目進警局

洪男潑漆的整個過程，全都被拍下來成為鐵證。翻攝畫面

台北市信義區大道路一間知名潤餅店，今（27日）遭人潑灑粉紅色油漆，警方調查，犯案時間發生在凌晨5時許，直到早上8時左右，民眾路過發現店家外牆遭潑漆後報案。警方獲報到場後封鎖現場採證，並調閱周邊監視器，鎖定洪姓男子涉有重嫌，並於10小時內將人逮捕到案。

監視器畫面拍下洪男完整犯案過程。畫面顯示，洪男凌晨騎乘機車抵達巷口後，先取出事先準備好的油漆桶，並當場穿上雨衣，再戴上安全帽與口罩，全副武裝朝被害人住處走去。

警方指出，當時天氣晴朗並未下雨，洪男卻刻意穿著雨衣，打扮相當怪異，疑似為避免油漆沾染身體及規避辨識。

洪男犯案後將油漆桶、雨衣等物丟在附近巷弄，隨後開始騎車逃逸。翻攝畫面

畫面中可見，洪男原本準備動手時，恰巧有民眾騎乘單車經過，他隨即停下動作佯裝若無其事，待對方離開後，便將整桶粉紅色油漆潑向郭男家門，隨後在附近巷弄隨意丟棄犯案工具，騎車逃離現場。

警方以車追人發現洪男又返回信義區友人家中躲藏，進行埋伏後將人帶回偵訊調查。翻攝畫面

警方追查發現，洪男犯案後先往台北車站方向逃逸，隨後在市區內四處亂竄，最終又折返回信義區，並躲藏在永吉路一帶友人住處。警方掌握行蹤後提前部署，於下午15時許洪男外出時，當場將人逮捕帶回派出所偵訊，詳細案情仍待進一步釐清。



