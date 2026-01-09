獨家／信義商圈槍響！男不滿「被擋路」對空轟鎮暴槍

男子於信義商圈，竟從包包中拿出鎮暴槍恐嚇。（圖／東森新聞）





台北信義商圈驚傳槍響！一名男子行走在徒步區時，疑似不滿被路人擋住去路，雙方爆發口角，隨後不僅互毆，男子竟從包包中拿出鎮暴槍恐嚇，還對空連開兩槍，現場群眾驚慌失措。事後警方介入，依法裁罰7千元。

事發當下，信義商圈突然傳出槍聲，員警獲報後立刻趕抵現場處理。

員警vs.鳴槍嫌犯vs.遭恐嚇男子：「（你有拿什麼東西嗎？）我有拿鎮暴槍，可是我沒有對他開槍，我是對空啦。『他剛剛開兩槍』。」

男子當街鳴槍，卻還不斷辯稱只是對空射擊，甚至一度提醒警方「已經上膛」，讓人聽了相當錯愕。

員警vs.鳴槍嫌犯：「（小心一點，不要開到），我已經上膛。」

警方當場查扣鎮暴槍，並發現男子隨身還攜帶氣瓶與兩顆彈丸，而整起衝突的導火線，竟只是因為行走路線被對方擋住。

當時兩名男子走在信義商圈徒步區，明明道路寬敞，卻因為彼此擦身而過時被擋到去路，進而爆發口角衝突。遭持槍恐嚇男子出面還原當時情況，直言整起事件讓他覺得相當莫名其妙。

遭持槍恐嚇男子：「他問我為什麼要擋在那邊，一直往我身上靠，我請他不要碰我，結果他抓我胸口要揮我，我躲開之後，下意識揮拳，他就叫我小心一點他有槍，第一槍開完後，又開了第二槍。」

事發地點人來人往，就算是平日下午，商圈人潮依舊不少，男子卻隨身攜帶鎮暴槍，聲稱只是為了防身，卻當街鳴槍，引發不小恐慌。

遭持槍恐嚇男子：「那天下雨，騎樓很多人，也有阿姨尖叫，裡面一些櫃哥櫃姐都在看。」

警方調查，42歲王姓男子供稱鎮暴槍是從網路購買，雖然沒有造成人員受傷，但已明確違反社會秩序維護法。法官認定他無正當理由鳴槍，裁處罰鍰7千元。

明知槍枝具有危險性，卻在熱鬧商圈持槍恐嚇，只因行走路線被擋，這樣的理由實在難以讓人接受。

