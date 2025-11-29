獨家／信義百貨變「排隊不夜城」！粉絲帶椅凳、睡袋排鬼滅

人氣動漫《鬼滅之刃》在台北信義百貨公司舉辦特展，有粉絲夜排周邊。（圖／東森新聞）





人氣動漫《鬼滅之刃》在台北信義百貨公司舉辦特展，只剩下周末兩天就要結束，在特展期間，百貨1樓幾乎每天24小時在排隊。《EBC東森新聞》記者直擊，除了必備的椅凳，有人帶睡袋、棉被，甚至不少粉絲從白天排到晚上，餓了就直接在騎樓上煮薑母鴨吃。

從入口處一路排一路等，甚至到轉彎路口，真的排到懷疑人生，滿滿人潮通通擠在百貨公司門口，這裡幾乎每天24小時都是這樣。

現場會這麼多人，就是在排人氣動漫《鬼滅之刃》的特展，但看到現場這麼多人，其實有分為預約等候區，還有排整理券的區域，有粉絲抱怨現場動線非常混亂。

工作人員：「隔日整理券，現在已經排4排囉，可以考慮看看要不要排。」

怕你等太久，工作人員還事先告知，台北信義百貨外，即便是平日下午排隊人潮誇張，小椅凳是必備，許多人甚至帶睡袋、棉被，把自己包緊緊，準備在這過夜。

排隊民眾：「確實會比較混亂，有些是排隔天的整理券，有些是排今天的整理券，有些是現場跟預約。」

排隊民眾：「我們這一排不一定會排到，只能等前面三排的人，可能排到受不了就走掉，覺得這個活動的規劃需要調整一下。」

一樓還不是全部，直擊二樓同樣誇張，粉絲排成兩排，全部坐著等，從白天等到晚上，等到肚子餓了，也跟著出現亂象。

有排隊的粉絲自己PO出徹夜通宵，邊排邊煮薑母鴨吃，而且還不只一組人。但這樣的行為，百貨認定是違反規定，因此貼出公告，全面禁止用明火，包含煮食、燒烤、焚香，都不行。

民眾：「我覺得票很難搶，又有一堆人在夜排，很恐怖。」

排隊民眾：「工作人員他去設計，要帶不同場次的人要進場，我覺得他們有不斷進行調整。」

據了解，為了避免代排大軍，主辦方在進場前，也會先問問題測試你是不是真粉絲。《鬼滅之刃》特展剩周末兩天，許多粉絲最後衝刺，就怕晚一步看不到，也因此出現瘋狂排隊奇景。

