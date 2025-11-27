獨家／一個不夠暖？ 充電暖包推「磁吸分離式」 凹豆咖愛「吊飾款」

磁吸分離式暖暖包。（圖／東森新聞）





天氣轉涼，大家保暖小物紛紛出動！近幾年很流行的充電式暖暖包，今年又有新花樣，除了做成磁吸「分離式」，可以一手一個；還有戶外用品業者把暖暖包做成吊飾，方便露營爬山攜帶。不過隨著體積越小，部分續航力越差。使用上也要注意，握著超過5分鐘，可能被低溫燙傷。

不用再怕左右手，為了「爭暖」打架，情侶還能一人一半感情不會散，方便設計，還有進階版分離式暖暖包，花樣還不止這樣，還有暖暖包做成吊飾造型，想到隨時拿起來暖。

廣告 廣告

流線外型，不說還以為是潮潮穿搭配件，體積纖細輕巧，方便凹豆咖露營爬山掛在背包，邊走邊暖，還能隨時解放雙手。

戶外用品業者趙偉智：「符合我們手的握感，他可以你握住的時候，蓄熱的部分，就比較完整，不會像以前，傳統那種像蛋形的，發熱可能會散出去。」

各大品牌都要拚磁吸，還有的是加矽膠掛繩，又或是主打輕薄，不論是放口袋，還是包包都不佔位，不過磁吸也不是沒有缺點，因為兩邊獨立，出門得記得多帶條雙頭充電線，否則就只能輪流充，或帶兩顆行充。另外，體積越小部分電池續航力，也只剩1／3，受熱面積，也會縮小。

民眾：「那可能會選分開的，（傳統暖暖包）可能放一邊，一邊太熱，又要換另一邊，分開來的話，可能會比較方便，好是可以重複利用，但是壞我覺得，因為夏天就不會幫他充電，某一天就突然死機，就再也打不開了。」

有沒有被燒到，消費者看法不一，另外還得提醒通常這類充電式暖暖包，最高溫都能到50－55度，而皮膚接觸50度以上熱源超過五分鐘，就可能造成低溫燙傷，使用時多注意，千萬別因為握著握著，手感溫度太舒服，一不小心傷了皮膚。

更多東森新聞報導

獨家／暖暖包變身「可黏可穿戴」 醫籲：近距離接觸太久「恐起水泡」

全台之冠！嘉義文化路夜市破36萬人次 網稱「大型暖暖包」

學測首日考數A、自然 可用口罩、圍巾、暖暖包

