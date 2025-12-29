獨家》一個人的武林！國民黨團總召1月2日改選 傅崐萁料將續任

國民黨團總召選舉28日周日突然發布選舉通知，下一屆立院總召一職將在29日到31日中午12時登記，隨後進行抽籤，1月2日中午12點在群賢802會議室進行投票，由於時程相當匆促，加上取消總召2年條款時，共有40張選票表達支持，被視為是傅崐萁的票源，因此預計這場選舉將會是傅崐萁一個人的武林，傅將繼續連任黨團總召一職，帶領國民黨團繼續在立院作戰。



由於本次總召選舉時程十分匆促，無法讓非傅崐萁以外的立委有足夠時間集結，並且11月初黨團大會，表決取消總召最多只能當2年的限制，當時共有40張選票支持取消兩年條款，該條款也被稱為是傅崐萁條款；據《風傳媒》了解，之前被點名有望爭取總召一職的資深立委，目前也都沒有意願參選，因此這場選舉很可能是傅崐萁一個人的武林，傅將繼續連任黨團總召一職，帶領國民黨團繼續在立院作戰。



就有黨團成員笑說，從11月初那一場黨團大會，40張選票支持廢除兩年條款之後，傅崐萁的總召職務就已經等於連任，到明年3月傅總召就會帶著國民黨團成員，一起到日本看經典賽，替中華隊加油。





