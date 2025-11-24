獨家／倒「米酒水」驚見黑色黴菌！ 民眾嚇壞：原來開封後要冷藏

倒出來的米酒水內有黑色異物。（圖／Threads@dingchen811授權提供）





有民眾嚇壞！使用開封過的米酒水做料理，發現倒出來的米酒水內居然有黑色異物，發文尋問到底是什麼？台酒解答，米酒水濃度只有0.51度太低，沒有抑菌效果，開封後因為沒有冷藏，才導致長出黴菌。

筷子在米酒內轉轉轉，好幾塊分離的黑色異物跟著旋轉，其中一塊還黏在筷子上被拉起，那ㄟ安捏！民眾要做清燉牛腱，倒出來的米酒水怎麼長這模樣。

當事民眾陳小姐：「黑黑的東西，很像是有一點稠稠的那樣，該不會裡面長了什麼，然後之前已經用過2、3次，但是之前都沒有發現。」

受驚嚇的民眾發文，不少人一眼就看出問題在哪：米酒水濃度低，開封後不能放常溫。台灣菸酒公司回應，米酒水酒精濃度0.51度太低，並無抑菌效果，開瓶後未適度保存，容易滋生黴菌跟微生物，瓶身表示也註明「未用完請冷藏」。

民眾購買到的米酒水跟大家常見的料理米酒，雖然只差了一個字，但酒精濃度不同，米酒水只有0.51度，而料理米酒則是有19.5度，因此在麻油雞料理上，也會優先使用料理米酒。

整罐料理米酒豪邁倒入麻油雞鍋內，大火快煮，酒香融合麻油香，冬天來上這一碗好滿足。但除了料理米酒，市面上常見另一款純米料理米酒，差別又在哪？

麻油雞業者：「（純米米酒）它喝起來可能甜度上的口感，它會屬於偏甜的，當然料理米酒，他的成本會比較低一點。」

比較不同米酒款式，常見純米料理米酒成分只有米，相較料理米酒，酒精濃度雖然都是19.5度，除了米還多加精緻食用酒精，價格相對較低，兩款在烹飪上最常使用。少見的米酒水酒精濃度0.51度，標榜是專門給產婦坐月子使用，保存期限只限一年，酒精濃度低，遇火不會燃燒。另外米酒頭使用純米製作，酒精濃度最高有34度，製作藥酒時會使用。

米酒款式多樣，消費者在購買時得睜大眼睛看，別讓米酒用到一半，變成霉酒。

