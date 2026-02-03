獨家／假消防變訓犬師 被控「虐狗」 黃男首現身駁斥

之前曾在勤美拍到黃姓男子粗暴對待一隻黃金獵犬。（圖／東森新聞）





去年2月，台中有位黃姓男子被4名女子指控假冒消防員四處行騙，還開走200萬元的海神遲遲不還，海神女車主提告求償，兩人還沒開庭就先激烈互嗆，前女友看不下去也出面爆料，指控黃男不只假冒消防，還自稱訓犬師，租借露營車搞到被狗咬壞，車損嚴重，維修最少10萬元，還曾搞三方詐騙，害一堆人變警示帳戶，現在全台有超過10名受害者，已成立自救會提告。

這名假消防黃姓男子，除了被指控詐財跟毀損名車，現在有更多黑歷史被翻出來，他被爆出用訓犬師名義到處領養犬隻，之前曾在勤美被拍到他粗暴對待一隻黃金獵犬，被質疑有虐狗行為，甚至還在餐廳內跟一名網紅互相搶狗，爆發衝突，就連去花蓮救災，他也帶著兩隻狗去，結果被指控偷竊裝備，不過他本人親自出面澄清，絕對沒有虐狗，任何不實指控都已交由司法處理。

廣告 廣告

市民廣場大草皮上，黃姓男子抱起黃金獵犬，接著單手抓頸圈，拖著狗狗回座位區，過一下又抓著牠的嘴巴，動作粗暴，被民眾質疑根本是在虐狗，黃姓男子不僅被指控假冒消防員，更以訓犬師名義，到處領養狗狗，甚至不當對待。

黃姓男子vs.網紅張娜：「不要這樣對牠，你不要這樣對牠，啊～～～～。」

去年六月，在台中北屯寵物餐廳，他跟一名網紅張娜在裡面互相搶狗，甚至打到地上，鬧到店家報警前來，被各種爆料詐財又虐狗，假冒消防員跟訓犬師，黃姓男子首度現身澄清。遭控假冒消防黃姓男子：「當下牠去舔巧克力冰淇淋的狀況，我其實只是拉著牠的項圈，我只是想要把牠往後，這個遠觀看起來比較暴力的部分，這個我當然後面我都會去檢討，但是當下的情況是緊急狀況，我是不得已才必須使用，就是看起來比較大力的方式。」

就連去年花蓮救災也有他的蹤跡，帶著薩摩耶跟黃金獵犬去，結果被指控偷裝備，鬧上法院。遭控假冒消防黃姓男子：「他對我的指控是說，他說我拿走他的醫護包，對但是他的醫護包，我根本就從來沒看過，我是清白的，我根本不需要拿他的東西。」

網路上的各種黑料，他反控跟王小姐有關，2024年替她搬家保管海神號，糾紛就是從這開始。遭控假冒消防黃姓男子：「然後那個王小姐就是，把各種她不知道的消息，跟她知道片面的消息，把它全部綜合起來，對我做不實的指控。」

黃姓男子撇清自己曾假冒消防員或訓犬師，只是單純愛狗狗，領養照顧，更拿出動保處訪查紀錄單證明清白。遭控假冒消防黃姓男子：「我個人覺得我是滿倒楣的，都是被這樣拍到，可能跟人有一些小衝突，有做錯的部分都給司法去處理，我該承擔也會去承擔，至於被王小姐造謠的部分，我也都給法律去處理了。」

至於毀損海神號、闖民宅、偷裝備各種財務糾紛等等，目前只跟王姓李姓和陳姓女子等三人，還有官司纏訟，其餘皆不起訴，但網路持續有人對他爆料，他也不排除，上法院爭取清白。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

送犬訓練走丟！？飼主怒報警 訓犬師改口：在頂樓

訓犬師控婦棄養狗 丟訓練所當不要

梧棲驚傳虐狗！ 男持鐵棍狂揍 住戶急報警

