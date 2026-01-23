獨家／假金團流竄桃、中？ 噴燈、驗金機戳破「銅鋅騙局」

驗金機。（圖／東森新聞）





國際黃金價格屢創新高，23日一錢黃金超過1萬8千多元，就有不肖人士企圖魚目混珠，台中太平區一間銀樓在22日下午2點多，就遇到一名男子扛著超過20到30根金條，市價超過2千萬元，想要回收變賣，但銀樓業者一看顏色不對，拿進光譜儀一掃，竟然是銅鋅假冒的，裡面一點點黃金的成分都沒有，業者婉拒無法回收，男子還惱羞成怒，回頭嗆罵還作勢踢桌。

真的以為這麼好騙嗎？其實早在兩天前，同一批人就到不同的銀樓碰運氣，《EBC東森新聞》獨家追蹤到，他們曾到桃園一間銀樓探詢，拿出來的也是銅鋅合成的假黃金，業者用火熔的方式一燒就識破。而這批假黃金，台中的業者是利用驗金機驗出來，含有「50.15%的鋅」和「49.8%的銅」，現在不少業者擔心，市面上錸和鎢混合的假金最難辨別，但高效率和高精準度的驗金機，卻要價不斐。

色澤和光澤足以在視覺上「以假亂真」，但這些造型特殊的金鍊和金塊，根本是銅和鋅混合成的假東西。桃園銀樓業者洪志明：「它的顏色很黃，像土黃色，那個一看就不會是黃金。」

位在桃園的銀樓業者表示，早在兩天前，就有人帶著假黃金上門，他們懷疑成分不單純，假黃金顏色顯得較不自然，表面明顯粗糙，還有黑色的氧化斑點，當下就靠這一招，火煉真金。業者實際以火燒檢測，高溫火燒後，假黃金迅速氧化，表面變黑，冷卻後的外觀就是焦黑失去光澤，黃銅假金在燃燒過程中，甚至可能產生白色煙霧，氧化鋅得以分辨。

桃園銀樓業者洪志明：「有時候你一燒下去會浮現粗糙的表面，再來就是說會有一點黑點，會比較粗糙，那個就是會有問題。」

現在銀樓最怕的就是含錸或鎢成分的假黃金，錸跟鎢的熔點都是3千多度火熔，不容易發現但卻逃不過科技的法眼。

測量沒幾秒，立刻揭曉金鍊成分，還真的雜七雜八，這一次台中的業者就是靠驗金機驗出民眾拿出來的黃金含有鋅50.15%，銅49.8%，但K金成分根本是零。小小一台驗金機，靠些微輻射能測23種元素，但入門機種也要55萬起跳，專業更要百萬，有多準確像這顆金豆子就被驗出，含有錸、鍺和鐵的成分，這條金項鍊則是摻有鎢。

非當事銀樓業者連先生：「當你發現有1%的時候，這裡面就有可能有20到30%的錸，只要它有一點點含錸，我們這台機器就會發現。」

但畢竟民眾不是專業，肉眼聲音都難以分辨，還是得靠專業正規的銀樓，才能正確判斷，到底是真的還是假的。

