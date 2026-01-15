獨家／做市府工程被欠130萬 廠商拉布條包圍工地

廠商氣到拉布條包圍工地抗議，上面寫著「無良包商欠錢不還」。（圖／東森新聞）





高雄有水利工程造成地基下陷，超市無法營業被迫歇業。這項工程到現在還沒完工，離譜的是，快過年了，大包商更積欠鐵工和怪手廠商共130萬的工程款，廠商今天氣到拉布條包圍工地抗議。超市的地主也等不到賠償，已經申請國賠。

貨車吊臂伸出來，不是要上工，而是要抗議，上面寫著「無良包商欠錢不還」。這條道路施工已久，之前就曾經在旁邊有一家超市，因為這樣的施工，沒有辦法繼續營業下去。結束營業之後，這條道路竟然還沒施工完成，現在又有包商，在這個地方拉白布條，抗議工程款沒有拿到。

廣告 廣告

鐵工廠商葉長成：「這次包商全部65萬，都沒有給我，我要怎麼活，我們要找誰要，我們的委屈呢？做一做，我有兩個孩子要養耶，我該怎麼辦呢？」

怪手廠商鄭仲博：「我是做怪手的，包商要什麼機具，我都幫他調度好了，自己覺得我很有良心的，幫他施工，但是你今天，該給的都沒有給出來。」

兩家廠商被大包商積欠的工程款，加起來130萬。擔心抗議場面失控，大批員警在現場嚴陣以待。最後二包商承諾，在下午3:30前，先匯入25萬，但舊箱涵改建工程引發的爭議，還包括這間去年底被迫停業的超市。

進到了歇業兩個多月的超市，它的地基下陷更加嚴重，放個寶特瓶就整個往下滑。不只地板落差相當大，現在看到牆壁龜裂，而且門窗也整個都變形，完全卡住。

超市地主：「看是誰要來負責，賠償我們地基塌陷，要修復的費用，現在是我們去求償，然後找人來協調協商後，可是卻好像他們互踢皮球。」

高雄市水利局副局長梁錦淵：「目前已採取法律作為中，我們會配合地主的需求，只要法律上有合理結果出來。」

舊箱涵改建工程，只有短短六七十公尺。原本半年工期延宕四個多月，何時完工還是未知數，還惹出一堆爭議引起民怨。水利局是該好好督導，到底哪一個環節出了問題。

更多東森新聞報導

紀錄片見證湳仔溝重生 侯友宜：城市已「從掩鼻到微笑」

遭疑假冒盧秀燕發反罷簡訊 高雄水利局：已報案

因應俄羅斯地震引發海嘯影響 黃偉哲市長要求水利局加強沿海地區整備

