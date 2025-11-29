獨家／做白工！清潔隊員把廚餘偷倒回垃圾車 民眾氣炸

高雄一名垃圾車隨車清潔隊員，遭到民眾檢舉將廚餘丟進一般垃圾裡。（圖／東森新聞）





高雄一名垃圾車隨車清潔隊員，在民眾把廚餘分類倒在桶子裡後，竟然偷偷又把廚餘倒回垃圾車。民眾目睹相當生氣，質疑那要民眾分類不是在做白工嗎，多次向清潔隊檢舉沒用，乾脆自己裝監視器蒐證，一整個月清潔員都有偷倒廚餘的行為。《EBC東森新聞》問這名清潔員，她還否認，不過環保局查證屬實，已經決定懲處這名偷懶的清潔隊員。

晚間9點48分垃圾車抵達，一群居民已經手提好垃圾，看到垃圾車一停下，馬上把垃圾拋丟後車斗。女清潔員在一旁盯著，看到大家丟完垃圾離開，她的動作竟然是去把廚餘桶內袋子一綁，整袋丟一般垃圾區。

隔一天，女清潔員看倒垃圾居民丟完離開，剩一名男子姍姍來遲，清潔員先把廚餘打包，等男子一轉頭馬上丟廚餘。民眾目睹清潔員偷懶，要別人垃圾分類，自己反而偷吃步，多次檢舉清潔隊都不理。

民眾氣到自己裝監視器，發現一整個月清潔員都是同一動作，除了11/14、11/15被拍到，11/17女清潔員一直在看有沒有人還沒丟垃圾，還刻意避開其他清潔員。要偷丟廚餘前，剛好一名居民來丟廚餘，民眾丟完的廚餘，女清潔員秒丟進一般垃圾。11/22，她同樣在所有人都離開要上車前，趕緊把廚餘丟進後車斗，11/24也有同樣狀況。

記者vs.遭控亂丟廚餘清潔員：「（廚餘的東西都丟到垃圾車裡面），沒有呀。」

被目擊持續把廚餘倒進垃圾車後車斗，地點都是在高雄市楠梓區加昌路857巷路口，這是這個垃圾車最後收垃圾的點，收完廚餘完整包打包偷丟，女清潔員被問當下否認，還趕緊走回車子內。不過再問高雄市環保局，環保局問女清潔員，她坦承做錯了。

高雄市環保局環衛科長周經棟：「未依規定收回後分類處理，已違反本局作業規定，將對該員進行懲處，並列入年終考核。」

倒垃圾居民：「很不好，應該廚餘就是另外廚餘。」

清潔隊收受廚餘後，正常會送到指定地點進行濾水處理，女清潔員疑似不想多一個步驟，偷丟廚餘省事，被民眾目睹。民眾很不滿，說隨車清潔隊員沒有做好分類，卻要民眾依分類倒垃圾，那大家做分類是做白工嗎？現在環保局要求清潔員嚴格執行垃圾分類，不准再有丟偷的行為。

