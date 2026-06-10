獨家／停好好的突自燃！ 電動機車「火燒狂」還波及鄰車

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雖然第一時間有熱心民眾拿滅火器協助滅火，但火勢仍持續延燒。（圖／東森新聞）





台北市文山區文山運動中心外停車場10日上午發生一起電動機車火警，一輛停放中的電動機車突然冒出火舌並竄出大量濃煙，嚇壞現場民眾。雖然第一時間有熱心民眾拿滅火器協助滅火，但火勢仍持續延燒，直到消防人員到場後才順利控制火勢。至於起火原因為何，仍有待進一步調查釐清。

停放機車突起火

事發地點位於文山運動中心外的機車停車場。現場畫面顯示，一輛停放中的電動機車突然冒出大量白煙，隨後車體中央竄出火光。

目擊民眾發現異狀後，立即大聲提醒周圍民眾注意安全。由於起火車輛為電動機車，現場不少人擔心電池可能發生進一步燃燒或爆炸，因此紛紛退至安全距離。

民眾滅火未果

火勢發生後，有熱心民眾立刻拿來滅火器協助滅火，持續朝起火位置噴灑滅火劑，希望能及早控制火勢。不過火勢並未因此停止燃燒，現場還傳出爆裂聲響。直到消防隊獲報趕抵現場後，立即架設水線進行灌救，才順利將火勢撲滅，避免災情進一步擴大。

車主感到錯愕

起火電動機車的車主是一名婦人。她表示，當天清晨約5時30分便將車輛停放在現場，之後便前往工作，直到接獲通知才得知機車發生火警。

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車主指出，車輛停放期間並未使用，也沒有發現任何異常狀況，因此對於車輛突然起火感到相當意外。火勢撲滅後，受損車輛被移至戶外空曠處，車體中央外殼已遭燒穿，電池也被移出並放置於積水區域降溫處理。

鄰近車輛受波及

除了起火的電動機車外，停放在一旁的其他機車也受到波及，部分車輛外殼出現燒灼痕跡。由於受損範圍涉及車身外觀及零件，後續維修費用恐增加，也讓附近車主相當無奈。相關單位也在滅火完，持續檢視周邊車輛受損情況，確認是否有進一步安全疑慮。

為何電動機車停放狀態下會起火？

針對電動機車停放狀態下突然起火的情況，電動車維修保養業者分析，若車輛近期曾遭雨淋或長時間處於高溫、高濕環境，可能增加電池系統發生異常的風險。

業者表示，電池在放電或充電過程中均可能產生熱能，若再受到潮濕環境影響，可能提高故障風險。此外，若車輛未遭受外力撞擊，起火原因也可能與電池內部短路、電源管理系統異常或相關電路保護機制失效有關。

異常狀況應盡速檢修

專家指出，電動車電池系統仰賴溫度監控與電源管理程式維持運作安全，一旦相關系統出現異常，可能增加電池過熱風險。因此若車主發現車輛出現異常發熱、電力異常消耗或其他異常狀況，應盡快送交原廠或專業維修單位檢查，以降低潛在風險。

至於本次火警確切起火原因，仍有待相關單位進一步鑑識調查後確認。

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