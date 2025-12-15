獨家／停擺1年憲法法庭要復活！本週五開會「確認裁判文本」後宣判 料劍指緊箍咒《憲訴法》

憲法法庭2025年一整年未做出判決，預計本週五將作出第一件違憲與否宣告。資料照片

憲法法庭因《憲法訴訟法》修正案公告後，將違憲判決的門檻提高到10人開會、9人同意，導致目前8位大法官1年來無法做出任何判決，不過司法院今日公布的本週行事曆卻出現不尋常的訊息。根據行事曆顯示，大法官預計在本週五19日召開「憲法法庭確認裁判文本評議」。有司法圈人士透露，憲法法庭即將大復活，大法官針對涉己的《憲法訴訟法》做出違憲與否判決的可能性極高，且預計在週五下午公布判決結果。

憲法法庭大法官自去年10月底有7名大法官卸任後，總統賴清德兩度提名大法官人選，都在立法院被藍白封殺，另一方面攸關憲法法庭運作的《憲法訴訟法》，也被立法院修法提高門檻，限制要有10位大法官才能評議，作出違憲宣告判決時，至少要有9人。

修正案去年底三讀通過後，行政院提覆議也失敗，最終總統在今年1月13日公告上路，憲法法庭自此等同被架空、被停擺，現有8位大法官整個2025年未做出任何一件裁判。不過司法院今天公佈的本週行事曆卻出現不尋常的蛛絲馬跡。

根據司法院行事曆顯示，本週五(19日)大法官將召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，並註明會後將召開一般評議。此一特別的會議，有別於過去11個月以來，大法官只召開「一般評議」。知情人士揣測，「憲法法庭即將大復活」大法官有極高的可能性劍指憲法法庭緊箍咒，要設法掙脫立法院的枷鎖，針對《憲法訴訟法》做出違憲與否的判決。

司法院本週行事曆透露憲法法庭將有睽違1年的新宣判。

根據修正後的《憲法訴訟法》第 30 條規定，大法官審理案件時不得低於10人；作出違憲宣告時，至少要有 9 人。如果人數未達評議標準，只能由總額過半數的大法官作不受理裁定。這1年來憲法法庭雖未做出任何一件違憲判決，但始終在開會評議，且陸續作出不受理裁定。大法官將如何掙脫枷鎖，各界都相當關切。

據了解，憲法法庭今年初到11月底為止，接獲的聲請案件數有2116件，其中光是今年新收案件就有1682件，扣除大法官陸續做出的不受理裁定後，截至11月底的未結案473件，其中有高達435件都是人民聲請案，佔91.97%。顯見憲法法庭停擺，影響最大的是人民的權利。



