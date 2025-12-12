獨家／停車場「靜止禮讓」被撞 控對方還索賠3成維修費

在停車場裡，兩車發生碰撞。（圖／東森新聞）





高雄市一名郭先生，開車從地下二樓停車場要出去，看見對向有車要下來，他立刻停下來禮讓，沒想到，對方轉彎直接切西瓜，撞到他的左車燈跟左側保險桿，讓郭先生更氣的是，對方撞到他，還要跟他索賠三成維俢費，肇事的退休校長則說有誠意處理，但撞左側估價單中卻出現右大燈項目，讓他覺得不合理，雙方沒共識，由於停車場不是道路，不會有肇責判定，雙方只能打民事官司。

郭先生跟太太從地下停車場，開車出門，從地下二樓開到地下一樓，看見有車要下來，他立刻停下來會車，但對向車卻直接切西瓜，撞了上來。

被撞車主太太vs.被撞車主郭先生：「你看你看，我說他很近，（停停停都不要動）。」

當時他跟太太立刻下車看，太太澴拿手機拍車損，過了一會兒，肇事者先生才下車。

被撞車主郭先生：「他是在幹什麼，都沒在看。」

事發在上個月21日，早上10時多郭先生開車載妻子，準備出車道，卻在地下一樓被撞，讓他不滿的是，肇事的退休校長撞車後還這樣說。

被撞車主郭先生：「對方的車直接西瓜切，撞到我的前面車頭，他的車輛要我賠他30％，我是靜止被撞的人，還要倒賠他30％，我會覺得有一點太誇張。」

事發的大樓就在橋頭區，大樓地下停車場車道有凸透鏡，車子下來，還有紅綠燈警示，車道約有六米寬，車道夠寬安全設備也夠，郭先生都停車禮讓了，哪知道還被撞，左前保險桿、左車燈毀損，他送第一間保養廠，維修費估出來約25萬8千多元。

但肇事者認為，其中右大燈也修不合理，希望能調解。

肇事者趙小姐：「他把完全跟我沒有關係的右大燈都寫進去估價單，你要合情合理嘛，我們當然就接受，他一直說我是全責，他無責，可是我覺得如果是這樣，那一定要請第3公證人員來做判決。」

肇事者說有誠意處理，但覺得郭先生開價，從25萬多到原廠估30萬，實在太高不合理。

由於擦撞車禍，發生在大樓停車場，不是道路，因此沒有初判或車鑑會可鑑定，只能透過調解或打民事官司，目前雙方對賠償條件沒共識，看來只能交由司法來判定。

