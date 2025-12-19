獨家／停車糾紛！住戶遭控找嘸人「移車」大半夜狂飆髒話

士林區有鄰里因為「停車問題」爆發糾紛。（圖／東森新聞）





台北士林區有鄰里因為「停車問題」爆發糾紛！一樓住戶被指控，太晚回家找不到鄰居移車，竟然破口大罵，吵得大家都睡不著，但我們找到當事住戶，他們表示，這塊地沒有畫線，其實大家都自己找位子停，當天情緒激動，才會爆發衝突。

一樓住戶vs.報警鄰居：「不是啊，那我受不了這樣子，我要報警，（我都已經講得很清楚了，我們在搬家，隨時會出門）。」

大半夜，一樓住戶罵不停，嗓門大到周遭鄰居全部被吵醒。

一樓住戶vs.報警鄰居：「才10分鐘而已，（馬上就睡著是不是）。」

對方氣到髒話連飆，進到屋內後，怒火還是持續輸出，勸也勸不停。衝突場面發生在台北士林，報警的鄰居指控，當天晚上將近11點鐘，一樓的住戶要求他們移車，由於正在洗澡，沒辦法幫忙，對方按門鈴找不到人，竟然開始破口大罵。

報警鄰居：「一樓住戶那個位子，我們住戶都知道那邊不該停，因為那邊只要停下去，裡面的摩托車出來，就要閃來閃去。」

鄰居也表示，由於這塊地沒有畫線，過去有位子就停，彼此也相安無事，但一樓住戶把車停回家門口後，卡到進出動線，導致大家都得幫忙移車。

當事住戶表示，早就和附近的鄰居說過，自己要搬家，當時車子正要停進家門口，不過前面的車子卻堵了兩輛轎車，導致通道被堵住，根本沒辦法通行。

遭控一樓住戶：「剛好回來，我太太看到跟他講，幫我們移一下，他好像不太願意啊。」

一樓住戶澄清，過去都把車子停在外面停車場，因為腳不方便，加上要搬家，才會把車子停回來。

附近鄰居：「啊那時候晚回來，也沒有地方可以停啊，太遠，他沒有辦法走回來，所以沒有什麼誰對誰錯。」

對此，《EBC東森新聞》向北市停管處詢問，市府表示，由於這塊土地是私人土地，不屬於道交條例管轄範圍，無法畫線。雙方因為停車問題，演變成鄰里衝突，夜半擾人清夢。

